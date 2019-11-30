Haberler » Güncel » Çan şoförleri yardımlaşma derneği dünya şoförler gününde mevlid-i şerif okuttu - Haber

Çan şoförleri yardımlaşma derneği dünya şoförler gününde mevlid-i şerif okuttu

Çan Şoförleri yardımlaşma ve dayanışma derneği 30 Kasım Dünya Şoförler günü sebebiyle Çan'da mevlid-i şerif okutarak pilav ikramında bulundu.

30.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:05Çan şoförleri yardımlaşma derneği dünya şoförler gününde mevlid-i şerif okuttu
Şoförleri yardımlaşma ve dayanışma derneği 30 Kasım Dünya Şoförler günü sebebiyle Çan'da mevlid-i şerif okutarak pilav ikramında bulundu.

Dernek Başkanı Tuncay Pulluk, "30 Kasım Dünya Şoförler günü sebebiyle ilçemize hizmet etmiş, aramızdan ayrılan merhum şoför arkadaşlarımız anısına mevlid-i şerif okutarak onların anısına bir hayır yemeği düzenledik. Amacımız bu etkinliğimizi bundan sonraki yıllarda da gelenek haline getirerek sürdürebilmek şoförlük zor bir meslek gece gündüz yollarda olan arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah tüm şoförlerimizi n birlik ve beraberliğini bozmasın " dedi. 170 üyeli Çan Şoförleri yardımlaşma derneği mevlid-i Çan İlçesi Adnan Demirci Camiinde okutulan mevlid ve kılınan öğle namazından sonra katılımcılara pilav ayran ikram edildi. Mevlid-i şerife Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, STK Başkan ve yöneticileri, Çanlı şoförler ve merhum şoförlerin yakınları katıldı. - ÇANAKKALE

Çan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:11 Çavuşoğlu, "Diplomatik ve İş Dünyası Golf Turnuvası" ödül törenine katıldı
17:11 Avcılar'da bekçilere yakalanan hırsızlar ellerindekileri bırakıp böyle kaçtı
17:10 Çaykur Rizespor evinde farklı kazandı
17:10 Eski Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek'in babası defnedildi
17:09 HDP önündeki eylemde 89'uncu gün (2)
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
16:17 Türkiye bu kızı konuşuyor! Türk bilim insanından gururlandıran başarı
16:15 TANAP'ın Avrupa bağlantısının açılmasıyla doğal gaz faturalarında düşüş olacak
16:10 Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahsen Unakıtan'a geçmiş olsun telefonu
15:21 Son dakika: Türkiye için tarihi gün! TANAP'ın Avrupa bağlantısı açıldı
13:39 Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi
13:28 Van'daki bir oto pazarında silahlar konuştu: 7 yaralı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
30.11.2019 17:13:03