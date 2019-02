Can ve Mal Güvenliği İçin Kentsel Dönüşüm Şart"

Kaynak: AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Son günlerde yaşanan orta şiddetli depremler ve çöken kaçak binalar, kentsel dönüşüm ısrarımızın ne kadar haklı olduğunu bir kere daha gösterdi. Halkımızın can ve mal güvenliği için kentsel dönüşüm şart." dedi.Kurum, Karapınar'da düzenlenen mitingde, vatandaşın rızasının olmadığı hiçbir projeyi yapmayacaklarını, yapılmasına da izin vermeyeceklerini söyledi.Bakanlık olarak ülkenin gelişmesi, kalkınması, vatandaşların yaşam standartlarının yükselmesi için çalıştıklarını ifade eden Kurum, kentsel dönüşümün bu anlamda önemli bir konu olduğunu belirtti."2030 yılına kadar; her yıl 300 bin konutu dönüştüreceğiz"Kurum, Kartal'da çöken binanın üzüntüsü içerisinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Son günlerde yaşanan orta şiddetli depremler ve çöken kaçak binalar, kentsel dönüşüm ısrarımızın ne kadar haklı olduğunu bir kere daha gösterdi. Halkımızın can ve mal güvenliği için kentsel dönüşüm şart. Bunun için 81 ile genelge gönderdik. 3 ay içinde riskli binaların tespitinin yapılmasını istedik. Riskli hiçbir binada bir tek vatandaşımızın oturmasına izin vermeyeceğiz. İnşallah 2030 yılına kadar her yıl 300 bin konutu dönüştüreceğiz. 6 milyon 700 bin konutumuzu hep birlikte geleceğe hazır hale getireceğiz. Karapınar'ın da kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu biliyorum. İnşallah 2019 yılı Karapınar'da kentsel dönüşüm yılı olacak."Karapınar'ın ve ülkedeki diğer il ve ilçelerin bütün ihtiyaçlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapacaklarını aktaran Kurum, ilçeye yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeleri anlattı. 81 ilde millet bahçesi yapma hedefleri olduğunu hatırlatan Kurum, Karapınar'a da 36 bin metrekarelik alanda millet bahçesi yapacaklarını ilan etti."Karapınar, güneş enerjisi teknolojisinde üretim üssü olacak"İlgili bakanlıklarla istişare içinde olduklarını, ilçe için ellerinden geleni yapacaklarını bildiren Kurum, şöyle konuştu:"Karapınar, inşallah Türkiye'nin güneş enerjisi teknolojisinde üretim üssü olacak. 600 hektarlık devasa bir alana, toplam gücü bin megavat olan bir güneş enerjisi santralini bu topraklarda kuruyoruz. Böylece 1 milyar doların üzerinde bir yatırımı Karapınar'ımıza kazandırmış oluyoruz. Santralden elde edilecek olan 1.7 milyar kilowattlık elektrik, 600 bin evin, yani tüm Konya'nın ihtiyacını karşılayacak. Yani Karapınarımız başka ilçelere, beldelere de faydalı olacak. Ayrıca bu santral 2 binin üzerinde vatandaşımıza da istihdam sağlayacak. Karapınar, tarım, hayvancılık ve enerji merkezi olacak. Üretimin yanı sıra bu alanlardaki eğitimin de markası haline gelecek."Konya ovasının su probleminin çözümü için ilgili bakanlıklarla işbirliği içinde projeler geliştireceklerini anlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:"İnşallah Karapınar'ımızda tarımsal sulama sorununu en aza indirecek çözümleri getireceğiz. Karapınar'da bulunan dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü'müz, yeryüzünün ender güzelliklerinden biri. Volkanik olma özelliği taşıyan Meke Gölü'nü tabiat anıtı ve doğal sit alanı olarak ilan ettik. Yine Acıgöl de doğal sit alanı kapsamında. Hem Meke Gölü hem de Acıgöl'ü, koruma amaçlı imar planları sonrasında inşallah Karapınar'ımızın turizmine kazandırmış olacağız. Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüz üniversitelerle iş birliği içinde çalışıyor ve Meke Gölü'nün kurtarılması için yapılması gereken projeyi hazırlayacaklar. İnşallah biz de önümüzdeki süreçte bu projeyi Karapınar'ımıza kazandırmış olacağız. Karapınar, tarihi ve kültürel güzellikleri olan bir ilçemiz. İlçemizdeki höyüklerde kurtarma, kazı çalışmalarını süratle başlatacağız.""Cumhur İttifakı kusursuz ilerliyor""Türkiye için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." diyen Kurum, 31 Mart'ta Konya'dan bir seçim zaferi beklediğini söyledi.Bakan Kurum, Cumhur İttifakı'nın ülkenin her bölgesinde vatandaşların gönüllerine dokunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:"Cumhur İttifakı maşallah ülkemizin her noktasında kusursuz bir şekilde ilerliyor. Sahaya yayılıyor, milletimizi mutlu ediyor. Cumhur İttifakı, masa başında kurulmuş, kağıt kalemle oluşturulmuş bir ittifak değildir. Bu kutlu ittifak, ilk önce 15 Temmuz'da hain darbe girişimine karşı ortaya koyduğumuz direnişle başlamış, daha sonra milletimizin arzusuyla sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il yayılmış bir siyasal duruştur. Cumhur İttifakı'nın içerisinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır, devletimizin ve milletimizin bekası vardır. 2053'ün 2071'in altyapısını şimdiden hazırlamak, çocuklarımıza tam bağımsız ve muasır medeniyetlerin üstünde bir Türkiye bırakmak vardır. Diğer tarafta da illet ittifakı var. CHP terör örgütünün uzantısı HDP ile birlikte hareket ediyor."CHP'nin seçim sloganını değerlendiren Kurum, "Martın sonunda bahar gelecekmiş. Bu ülke, bu şehirler CHP döneminde hangi baharı görmüş ki gelecekte görsün?" dedi.AK Parti'nin gönül belediyeciliğiyle hizmetlerine devam edeceğinin altını çizen Kurum, belediyeciliğin gönül işi olduğunu vurguladı.Bir iş gönülden yapılırsa gönüllerin fethedileceğine işaret eden Kurum, "Çünkü gönülleri ihya etmeden şehirleri imar edemezsiniz. Hepimiz önce gönül insanı olacağız. Konya deyince akla Mevlana gelir, Mevlana deyince gönül gelir. Bu nedenle gönül belediyeciliği dönemini en iyi yansıtacak ilimiz Konya'dır, memleketim Karapınar'dır. İnşallah 31 Mart'ta çöp çukur ve çamur siyaseti güdenler kaybedecek, milletimize hizmet etme aşkıyla yanıp tutuşanlar kazanacaktır." diye konuştu.Karapınar Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Yaka'nın da projelerini anlattığı programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Mitingden sonra Bakan Kurum, ilçedeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti.