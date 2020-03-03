Can Yaman'a kadın hayranından şaşırtan suçlama: Beni dövüp mekandan attırdı

Son zamanda yaptığı libido çıkışıyla gündemden düşmeyen yakışıklı oyuncu Ortaköy'deki bir mekanda kadın hayranıyla tartıştı. Gizli gizli görüntülendiğini sanan oyuncu önce kadını mekandan kovdurtmak istedi sonra da darp etti. Olay sonrası karakola giden genç kadın ise oyuncudan şikayetçi oldu.

KADIN HAYRANINDAN RAHATSIZ OLDU

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, ünlü oyuncu Can Yaman, 22 Kasım günü Ortaköy'de bulunan lüks bir mekana gitti. İddiaya göre aynı yerde bulunan Çiğdem Gökaşan isimli genç kadın, Yaman'ı görünce onunla fotoğraf çektirmek istedi. Genç kadının teklifini kabul eden oyuncu, fotoğraf çektirirken kendisine fazla sarılan hayranından rahatsız oldu ve genç kadının elini ensesinden atarak onu kendisinden uzaklaştırdı.

ELİNİ TUTUP KIVIRDI

Kendi masasına dönen genç kadın, bu kez eğlenirken video çekmeye başladı. Kendisini görüntülediğini sanan Yaman, bu durumdan da rahatsız oldu. Bir süre sonra Gökaşan'ın masasına gelen iki görevli, genç kadını ve arkadaşlarını mekandan çıkmaları için uyardı. Genç kadın, Yaman'ın yanına giderek "Sizi biz ünlü ettik. Şimdi mekandan mı attırıyorsun?" diyerek sitem ederken Yaman, genç kadının elini tutup kıvırdı. Olay sonrası karakola giderek şikayetçi olan Gökaşan'ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.