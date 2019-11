Can Yaman, "cast ajansı" iddiasına Instagram'dan paylaştığı yeni görüntülerle yanıt verdi

Başrolünde oynadığı Erkenci Kuş dizisi İtalya ve İspanya'da büyük ilgiyle izlenen Can Yaman, bir televizyon programına katılmak için geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de yaklaşık 2 bin İspanyol hayranı tarafından karşılandı. Sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla Yaman'ın Madrid'e geleceğini öğrenen çok sayıda İspanyol, sabah erken saatlerde terminale gitti. Yaşanan izdiham nedeniyle Can Yaman sosyal medyada gündem oldu.

"KÖTÜ NİYETLİ İNSANLARA CEVABIMDIR"

Ancak karşılamaya gelenleri cast ajansının yönlendirdiği iddiaları da ortaya atıldı. Can Yaman ise Instagram hesabından havalanında yaşanan izdihamın yeni görüntülerini paylaştı. Can Yaman paylaşımına "İspanyol Hello dergisi Hola'nın paylaştığı bu video bütün kötü niyetli insanlara cevabımdır" notunu yazdı.