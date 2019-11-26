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Can Yaman, "cast ajansı" iddiasına Instagram'dan paylaştığı yeni görüntülerle yanıt verdi

Bir televizyon programına konuk olmak için İspanya'ya giden Can Yaman, binlerce hayranı tarafından karşılanmıştı. Yaşanan izdihamın ardından karşılamaya gelenlerin cast ajansı tarafından getirildiği iddia edilmişti. Yakışıklı oyuncu ise iddialara Instagram hesabından paylaştığı görüntülerle yanıt verdi.

26.11.2019 00:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 00:07

Başrolünde oynadığı Erkenci Kuş dizisi İtalya ve 'da büyük ilgiyle izlenen Can Yaman, bir televizyon programına katılmak için geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de yaklaşık 2 bin İspanyol hayranı tarafından karşılandı. Sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla Yaman'ın Madrid'e geleceğini öğrenen çok sayıda İspanyol, sabah erken saatlerde terminale gitti. Yaşanan izdiham nedeniyle Can Yaman sosyal medyada gündem oldu.

"KÖTÜ NİYETLİ İNSANLARA CEVABIMDIR"

Ancak karşılamaya gelenleri cast ajansının yönlendirdiği iddiaları da ortaya atıldı. Can Yaman ise hesabından havalanında yaşanan izdihamın yeni görüntülerini paylaştı. Can Yaman paylaşımına "İspanyol Hello dergisi Hola'nın paylaştığı bu bütün kötü niyetli insanlara cevabımdır" notunu yazdı.

İspanyaİspanya'da Can Yaman izdihamı! Binlerce kişi karşıladı

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HABER YORUMLARI (6)
BJK:şöhret bazı insanları rezil de eder vezir de. . .
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BUSE:fenomenler ve güzellik yarışmasında dereceye girenler oyuncu oluyor. . yıllarca okul okuyup tiyatro yapanlar iş bulamaz . İVANA SERT şarkıcıyım diye ortalıklarda gezinir. . HAYAT NE GARİP
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KARTAL:şeyma nın ikinci kitabı ne zaman çıkıyor. . aleyna bu hafta abuk sabuk video veya resim ne zaman paylaşacak.
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EKSPER:Dizileri o ülkede izleniyor mu? O ülkeye dizi satışı yapılmış mı ona bakarım. Eğer yoksa o zaman cast ajansı tarafından getirildi denir.
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EYLÜL:süper haber. aydınlandık.
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SMZ:can yaman ve aleyna tilki haberlerinden gına geldi. . . . . . . . . . . . . .
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