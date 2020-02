Can Yaman'dan "Beraber yaşayabiliriz" diyen kadın sunucuya cevap

Aylar önce verdiği bir röportajda "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Son yıllarda işi tutmayan jönlere bak; hepsinin libidosu olmayan partnerleri vardı" diyerek tepkilerin odağında olan yakışıklı oyuncu Can Yaman, bir kadın sunucuyla arasında geçen diyalogla yeniden gündeme geldi.

KORONOVİRÜS ÖNLEMİ ALINDI

Yurt dışında katıldığı programlarda kadınlarla arasında geçen diyaloglarla sık sık gündeme gelen Can Yaman, son olarak İtalya 'da Canale 5 kanalına konuk oldu. Programı reyting listesinde zirveye taşıyan tam 4 milyon kişi tarafından izlenen Can Yaman, bu sefer kadınlarla sohbet ederken temkinli davrandı. Can Yaman'ın 100 hayranı programı stüdyoda izlemek için davet edildi ancak dünya genelinde yaygınlaşan koronavirüs için önlem amaçlı çekimler seyircisiz yapıldı. Programa katılamayan birçok hayran ise stüdyonun dışında bekleyerek oyuncuya olan hayranlıklarını gösterdi.

"BERABER YAŞAYABİLİRİZ"

Program sunucusu Barbara d'Urso'ya çikolata hediye eden Can Yaman, "Tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Çikolatayı çok severim. Evim çikolatayla dolu" dedi. Barbara d'Urso, "Benim evim de öyle. Bak ortak noktamız var. Beraber yaşayabiliriz" diyerek espri yaptı. Programda İtalyanca konuşan oyuncu ise önceden başına gelen durumlardan ders çıkardığı için "Bunu düşünmem gerek"cevabını verdi.

"YANLIŞ ANLAŞILDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Geçtiğimiz ay bedelli askerlikten faydalanarak askere giden Can Yaman, dönüşte yaptığı açıklamasında libido çıkışı için "Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Libido kelimesi çok farklı yerlere giden bir kelimeymiş. Ders çıkarmış oldum. Hata insanlara mahsus." demişti.

"ARKA ODAYA GEÇELİM KANITLAYAYIM"

Can Yaman, İspanya'da bir programa konuk olmuş ve kendisine "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadın hayranına "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" cevabını vermişti.