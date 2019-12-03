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Can Yaman'dan "Bu dünyadan olduğunu kanıtlar mısın" diyen kadına cevap: Arka odaya geçelim

İspanya'da bir programa katılan oyuncu Can Yaman, kendisine "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadın hayranına "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" cevabını verdi.

03.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:58

Yakışıklı oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz günlerde davetli olarak gittiği 'da bir televizyon programına konuk oldu. Tercüman eşliğinde hayranlarından gelen soruları cevaplayan Can Yaman, bir kadın hayranına verdiği tepkiyle ağızları açık bıraktı.

"BU DÜNYADAN OLDUĞUNU KANITLAYACAK BİR ŞEYLER ANLATIR MISIN?"

Gittiği her ülkede kadın hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Can Yaman, son olarak İspanya'da hayranlarıyla buluştu. Yaman'ın İspanyol kadına verdiği cevap stüdyoda ilginç anlara sebep oldu. Bir kadın seyirci Can Yaman'a İspanyolca olarak "Buradan Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz, ancak bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?" dedi.

"ARKA ODAYA GEÇELİM KANITLAYAYIM"

Tercümanın çevirdiği soruya cevap veren Can Yaman ise eliyle stüdyonun arka tarafını göstererek "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" cevabını verdi. Yaman'ın verdiği cevap karşısında büyük şaşkınlık yaşayan tercüman ise "Çevireyim mi?" diye sordu. Gülerek karşılık veren Yaman ise, tercümana "Hayır" dedi.

Can Yaman'dan

Can Yaman, İspanya, Magazin


HABER YORUMLARI (32)
MRTKRC:şeymayla evlensinler bizde kurtulalım artık
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ŞAH:BÖYLE BOŞ İNSANLARI DA AKTÖR YAPTIK YA , HELAL OLSUN BİZE DE!
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3 1
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SEVİYESİZLİK DİZ BOYUU:ozaman bu can midir nedir, gelsin güngörene bizde ona bu dünyada olmadigin kanitliyalim. . .
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6 1
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FATİH:UKALALIK. KALDIRAMAMIŞSIN KARDEŞŞ
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PAŞALI:Can dikkat et Türkiye '' de aynı sözü kullanma namus olayı yapıp canını alırlar senin.
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TURDOR:bıktık bunun haberinden be öfff
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GÖKHAN:Seviyesiz. , Şımarık, Terbiyesiz
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HAYAT ZOR 01 33:BÖYLE BOŞ İNSANLARI DA AKTÖR YAPTIK YA , HELAL OLSUN BİZE DE!
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NEPRAN ÇOBAN:TÜKENMİŞLİK SENDROMUN HAYIRLI OLSUN
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