Haberler » Magazin » Can Yaman ile aynı projede olacaklardı! İlk kez konuştu... - Magazin

Can Yaman ile aynı projede olacaklardı! İlk kez konuştu...

"Atiye"nin galasında görüntülenen Pınar Deniz, 'Can Dostum' dizisinden Can Yaman'ın 'libido' açıklaması nedeniyle çekildiğine ilişkin çıkan haberlerle ilgili konuştu.

20.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:46
"Atiye"nin galasında görüntülenen Pınar Deniz, 'Can Dostum' dizisinden Can Yaman'ın 'libido' açıklaması nedeniyle çekildiğine ilişkin çıkan haberlerle ilgili konuştu.
İddiaları doğrulayan oyuncu şunları söyledi:
"Benim için çok önemli bu. Kadına şiddetin, kadının ezildiği bir işin içinde olmak istemiyorum. Ben bu yüzden bu sene birçok işi reddettim. Kendisini tanımıyorum ama o röportaj çok etkili oldu"
Ne olmuştu?
Can Yaman, 'da bir televizyon programına konuk oldu. Bir kadın hayranı Can Yaman'a İspanyolca "Buradan Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz ancak bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin" diye sordu.
Yaman, stüdyonun arka tarafını göstererek "Arka odaya geçelim" yanıtını verdi. Yaman'ın verdiği skandal cevaba tepki yağdı.
Yaman daha önce yaptığı libido açıklamalarıyla da tepki çekmişti. Yaman, Erkenci Kuş isimli dizide birlikte rol aldıkları Demet Özdemir'le 20. bölümde sevgili olduklarını belirterek, "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; libidosu olanlar, libidosu olmayanlar… Cast da buna göre yapılmalı. Son yıllarda işi tutmayan jönlere bak; hepsinin libidosu olmayan partnerleri vardı. Seyirciye 'Bunlar gerçekten sevişiyor mu sevişmiyor mu' diye sordurtamazsan o iş tutmaz. Demet'le bizim çekimimiz tavandı, maksimum olduk" ifadelerini kullanmıştı.
Can Yaman ile aynı projede olacaklardı! İlk kez konuştu...

Pınar Deniz, Can Dostum, Can Yaman, İspanya, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com


HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

12:15   Baba Parası'ndan sürpriz fotoğraf - Magazin
12:03   Yeşim Ceren Bozoğlu organlarını bağışladı, nakil olan hastalar ile bir araya geldi - Magazin
11:56   Acun Ilıcalı, konuk olduğu MasterChef stüdyosunda temizlik yapınca Instagram'dan yorum yağdı - Magazin
11:46   Ebru Gündeş şikayetçi olmuştu! O davanın sonucu belli oldu! - Magazin
11:46   Sıla ve Hazer Amani evleniyor mu? - Magazin
10:54   50 yaşındaki adamı öldürüp kuyuya atan iki kardeş Müge Anlı'da cinayeti itiraf etti - Magazin
10:52   RTÜK, 3 ayda 3 binden fazla şikayet alan Çukur'a bir ceza daha verdi - Magazin
10:21   Sanatçı Suzan Kardeş, 25 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi - Magazin
09:12   Şevval Sam "Sizin haberiniz yok" diyerek rap müziğini ilk kendisinin yaptığını söyledi - Magazin
08:52   Oyuncu Eda Ece'den öpüşme itirafı: Hiç sevmiyorum - Magazin
20.12.2019 12:30:11