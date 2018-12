Can Yaman İle Demet Özdemir Altın Kelebek Ödüllerine Damga Vurdu!

Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncuları Can Yaman ile Demet Özdemir45. Altın Kelebek Pantene Ödül Töreninde, 'En İyi Romantik Komedi Kadın ve Erkek Oyuncu' dallarında ödüle layık görüldü.

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ ERKEK VE KADIN OYUNCULAR SEÇİLDİ

Genç oyuncu Can Yaman, yer aldığı Erkenci Kuş dizisindeki performansı sayesinde ''En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu'' ödülünü aldı. Rol arkadaşı Demet Özdemir ise ''En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu'' ödülüne layık görülürken Erkenci Kuş dizisi ise ''En İyi Romantik Komedi'' ödülünü almaya hak kazandı. Can Yaman, ödülü aldığı sırada, "Bu ödülün yarısı sevgili partnerim Demet Özdemir'in" ifadelerini kullanırken Özdemir'de, Can Yaman'a aynı şekilde geri dönüş yaptı.

TÖREN BOYUNCA GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKTI

'En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu' seçilen Yaman'ın tören boyunca güneş gözlüğü takması dikkatlerden kaçmadı. Konuyla ilgili açıklama yine Can Yaman'dan geldi. Can Yaman, "Öncelikle şunu söylemek isterim. Gözlerim rahatsız ciddi şekilde. Kusura bakmayın o yüzden gözlük takmak zorunda kaldım. Anıl Çelik de aynı zamanda gözünden rahatsız. Bizim dizide sonraki iki bölüm gözlüklerle oynayacağım" dedi.