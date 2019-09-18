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Can Yaman'ın hayranları fotoğraf çektirmek için kuyruğa girdiler

Erkenci Kuş dizisinin yıldız ismi Can Yaman, Bebek'te sokakta dolaşırken hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fotoğraf kuyruğuna giren Yaman'ın hayranları ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına sebep oldu.

18.09.2019 14:35

Dizisinin final yapmasıyla askerlik için hazırlanan Can Yaman vatani görevinden önce dünya turuna çıkmaya karar vermişti. Ağustos ayında da İtalya'ya giden Yaman, karşılaştığı ilgiyle çok konuşulmuştu. Yakışıklı oyuncu önceki gün Bebek'te taksi beklerken, habercilere ağustosta İtalya'da yaşadıklarını anlattı. Yaman'ı gören hayranları ise kuyruğa girdi.

"BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUM"

Gördüğü büyük ilgiden dolayı şaşkınlık yaşadığını söyleyen Yaman, "İlgi alaka pasaport kontrolünde başladı, dönene kadar devam etti. Posta'nın haberine göre, beni otel önünde bekleyeceklerini, tezahürat yapacaklarını tahmin etmiyordum" dedi.

FOTOĞRAF KUYRUĞUNA GİRDİLER

Bu sırada hayranları Can Yaman ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Can Yaman fotoğraflara bakmayı da ihmal etmedi.

Can Yaman'ın hayranları fotoğraf çektirmek için kuyruğa girdiler

Can Yaman, İtalya, Bebek, Magazin

YORUMLAR(2)
DSAADAD:hayranlarda cok ıyımıs nature teyzelerım :)))) hahahah
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OKİE DOKİE:Abi hadi kadınları anlarım. Adam yakışıklı, kas yapmış filan falan. Ama bu adamlara ne oluyor da foto çektiriyorlar. Ulan yoksa !!! Te allam.
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