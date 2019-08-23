Can Yaman'ın kaslı fotoğrafına Ebru Polat'tan dikkat çeken yorum

Star TV ekranlarında ekranlarında ve büyük bir ilgiyle izlenen ancak final yapan Erkenci Kuş'un başrol oyuncusu Can Yaman, tatilin başlamasıyla soluğu İtalya'da aldı. Güneşlenirken poz Yaman'ın fotoğrafını gören şarkıcı Ebru Polat ise "Maşallah olan var olmayan var" yorumunu yaptı.

GÜNEŞLENİRKEN POZ VERDİ

Önceki gün kaldığı otelin kapısının önünde kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan yakışıklı oyuncu Can Yaman, bu sefer de paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi. İtalya Napoli'de tatil yapan oyuncu, kaldığı otelin terasında güneşlenirken poz verdi.

"BUNU GÖRÜNCE EVDEKİNE YEMEK VERMEZ İNSAN"

Kaslı görüntüsüyle dikkatleri her daim üzerine çeken Can Yaman'a ilk yorum şarkıcı Ebru Polat'tan geldi. Yaman'ın fotoğrafını gören Polat, "Maşallah... Olan var olmayan var. Bunu gördükçe evdekine yemek veresi gelmez insanın, bizimkiler birde o tipleriyle full kaprisli, kahır çekiyoruz" dedi.