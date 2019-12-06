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Can Yaman kendisiyle röportaj yapan İspanyol kadın muhabire asıldı

Son günlerde kadın hayranlarına verdiği cevaplarla gündeme gelen oyuncu Can Yaman'ın bu sefer de İspanyol kadın muhabire asıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

06.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:23

Son zamanlarda kadınlara verdiği tepkilerle gündeme geldiği için Mart ayında başlayacak olan dizisi Eylül ayında ertelenen Can Yaman'ın yeni bir videosu ortaya çıktı. Görüntülerde Yaman'ın kendisiyle röportaj yapan İspanyol kadın muhabirine olan çapkın tavırları gündeme geldi.

KADINLA BAŞBAŞA BULUŞMAK İÇİN FIRSAT KOLLADI

Sosyal medyaya dört gün önce yüklenen videoda Can Yaman'ı İspanyol televizyon kanalı Medyaset'in muhabiri Violeta Mangrinan ile röportaj yaparken görülüyor. Yaman, yanına gelen muhabiri görür görmez ise "Ne kadar güzel bir hanımefendi" diyor. Violeta isimli genç kadın 'Erkenci Kuş' dizisiyle ilgili sorular sorup, izleyicilerine oyuncuyu daha yakından tanıtmaya çalışırken Yaman'ın kadınla buluşmak için kurduğu cümleler dikkat çekti.

ÖPEREK UĞURLADI

Can Yaman kendisinden İspanya'yı gezdirmesini istediği muhabiri röportajın sonunda öptü. Yaman'ın kadın muhabire olan bakışları ise herkesi şaşkına çevirdi.

"ARKA ODAYA GEÇELİM, KANITLAYAYIM"

Geçtiğimiz hafta davet üzerine gittiği İspanya'da hayranlarından gelen soruları yanıtlayan Can Yaman'ın "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadına verdiği cevap sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Çevirmen aracılığıyla soruyu duyan Yaman, "Arka odaya geçelim, kanıtlayayım" cevabıyla çevirmeni bile şaşkına çevirmişti.

"BANA BİR DUDAK VER"

İspanyol kadın hayranına verdiği cevapla konuşulan Can Yaman'ın bir videosu daha ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişinin Can Yaman olduğu iddia edilen videodaki kişi bir kadına "Bana bana, dudak dudak, bana bir dudak ver gel" diyor. Karanlık olan görüntülerdeki kişinin Can Yaman olduğu iddia edildi. Yaman'ın bu videoya ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.

OYNAYACAĞI DİZİNİN ÇEKİMLERİ İPTAL EDİLDİ

Tüm tepkileri üzerine çeken Can Yaman'a bir tepki de yapımcısı Faruk Turgut dan geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Turgut, Yaman'ın talihsiz açıklamalarından dolayı çizmeyi aştığını ve şubat ayında başlanması planlanan dizi çekimlerinin eylül ayına kadar iptal edildiğini söyledi.

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Can Yaman kendisiyle röportaj yapan İspanyol kadın muhabire asıldı

Can Yaman, Magazin


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