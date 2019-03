Can Yaman'ın Telefonunun Şifresi Büyük Aşkı Ortaya Çıkardı

Star TV ekranlarının fenomen dizisi Erkenci Kuş'ta başrol oynayan Can Yaman ile Demet Özdemir'in gerçek hayatta da aşk yaşadıkları her ne kadar yazılıp çizilse de ikili çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı. Ancak geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya sızan bir fotoğraf ve önceki gün ekrana gelen bölümdeki bir detay, büyük aşkı sonunda ifşa etti.

AKŞAM YEMEĞİ YEDİLER

Hatırlanacağı üzere; Demet Özdemir, 26 Şubat'ta 27 yaşında basmıştı. Güzel oyuncu, o gün sete gittiğinde ilginç bir sürprizle karşılaşmış, karavanının güllerle dolu olduğunu görmüştü. Özdemir, her ne kadar bir açıklama yapmasa da o güllerin Can Yaman'dan geldiği iddia edilmişti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya sızan bir fotoğraf, ikilinin aşk yaşadığına yönelik ciddi bir kanıt oldu. İddiaya göre Demet Özdemir'in doğum günü partisinden sonra Can Yaman, Demet Özdemir, Demet Özdemir'in annesi ve Özdemir'in yakın arkadaşları,Etiler'de tanınmış bir mekanda akşam yemeği yediler. O an 'CanDem' hayranları tarafından sosyal medyada bu şekilde paylaşıldı.

ŞİFRESİ DEMET'İN DOĞUM TARİHİ!

Yine dün akşam yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde Can Yaman, rol gereği telefon şifresini söylemek zorunda kaldı. Yaman'ın canlandırdığı Can Divit karakterinin telefon şifresinin gerçek hayatta Demet Özdemir'in doğum tarihi yani 2602 olması dikkatten kaçmadı. İkili arasındaki aşk iddiaları böylece giderek güçlenmeye başladı. Hayranları çiftin aşk haberini heyecanla beklerken Yaman ve Özdemir ısrarla arkadaş oldukları ve aşk iddialarının yalan olduğunu dile getiriyorlar.