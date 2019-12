Can Yaman kimdir? Can Yaman biyografisi ve Can Yaman hakkında merak edilenler

Oynadığı diziler, sözleri ve aşk hayatı ile magazin gündeminin birinci sırasından düşmeyen Can Yaman instagram paylaşımlar ve Can Yaman twitter paylaşımları ile sosyal medyada da gündem oluyor. Genç kızların ilgi odağı olan Can Yaman hakkında Can Yaman sevgilisi kim, Can Yaman kimdir, Can Yaman kaç yaşında ve Can Yaman eğitimi nedir gibi birçok konu merak ediliyor. İşte Can Yaman hakkında merak edilenler ve Can Yaman oynadığı diziler…

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul Suadiye'de ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Babasının adı Güven Yaman, annesinin adı Güldam Can'dır. Can Yaman 5 yaşındayken, anne ve babası ayrıldı. Büyükannesi Makedon, büyükbabası ise Yugoslav kökenlidir.

Lisanslı basketbolcu olan yakışıklı oyuncu ayrıca Futbol, Gitar, Piyano, Bateri, Masa Tenisi, Rafting, Badminton'la ilgileniyor.

Türkçe, Lazca, İtalyanca, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Oyunculuğuna katkıda bulunacağına inandığı için dans eğitimi de almaya başlamıştır.

Can Yaman

CAN YAMAN EĞİTİM BİLGİLERİ

İlkokul ve ortaokulu Bilfen Kolejinde okuduktan sonra Lise eğitimini ise İtalyan lisesinde tamamladı. Lise son sınıfta öğrenci değişimi programı ile Amerika'da Ohio'da okudu. Liseden sonra Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde burslu olarak okuyarak 2012 yılında mezun oldu. Yine üniversitedeyken değişim programıyla Washington'a gidip hukuk dersleri aldı.

2014 yılında, mezun olduktan sonra 1 yıl mecburi staj için Awaterhouse Coopers adındaki dünyaca ünlü kurumsal bir firmada altı ay avukatlık yapmıştır.

Can Yaman, Cüneyt Sayıl'dan oyunculuk eğitimi aldıktan sonra oyunculuğa başlamıştır.

CAN YAMAN ANNESİ KİM?

Can Yaman'ın, annesinin adı Güldam Can'dır.

CAN YAMAN'IN BABASI KİMDİR?

Can Yaman'ın babası Güven Yaman'dır.

Can Yaman

CAN YAMAN DİZİLERİ

Can Yaman oynadığı diziler ve yapımlar:

2014 yılında yönetmenliğini Türkan Derya'nın yaptığı "Gönül İşleri" adlı dizide Bedir karakterini canlandırırken başrollerini Bennu Yıldırımlar, Selma Ergeç, Timuçin Esen, Sinem Kobal, Fırat Çelik, Sezai Aydın ve Can Yaman birlikte oynadılar.

2015 yılında yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı "İnadına Aşk" dizisinde Açelya Topaloğlu ile başrolde oynadı.

2016 yılında başrollerinde Selen Soyder, Can Yaman, Cengiz Bozkurt, Altan Erkekli, Gül Onat, Bülent Şakrak, Mehtap Bayri, Deniz Oral ve Veysel Diker'in yer aldığı "Hangimiz Sevmedik" adlı dizide Tarık karakterini canlandırdı.

2018 - Erkenci Kuş (Can Divit ) (TV Dizisi)

2017 - Dolunay (Ferit)(TV Dizisi)

2016 - Hangimiz Sevmedik (Tarık) (TV Dizisi)

2015 - İnadına Aşk (Yalın Aras) (TV Dizisi)

2014 - Gönül İşleri (Bedir) (TV Dizisi)

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

Sahte Gelin

Ay Işında Şamata

Mavi oyunu

Haybeden Gerçek Üstü Konuşmalar

Göcekler Göğerince

Can Yaman

CAN YAMAN BOYU KAÇ, KİLOSU KAÇ?

Can Yaman 1.83 metre boyunda, 70 kilo

CAN YAMAN BURCU NE?

Can Yaman Akrep burcudur.

CAN YAMAN YAŞI KAÇ?

Can Yaman kaç yaşında olduğu çok merak edilmektedir. Can Yaman 8 Kasım 1989 doğumlu ve 30 yaşındadır.

CAN YAMAN NERELİ?

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul Suadiye'de ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. üyükannesi Makedon, büyükbabası ise Yugoslav kökenlidir.

CAN YAMAN SEVGİLİSİ KİM?

Can Yaman Demet Özdemir ile ilgili yönetilen sorulara verdiği yanıtta "Demet benim için çok değerli… Çok kıymetli… Çok özel… Her zaman da böyle olacak. Ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın. Hiç önemli değil. Her zaman da bir numaralı fanı, takipçisi ben olacağım" dedi.

Can Yaman

CAN YAMAN SOSYAL MEDYA KULLANIYOR MU?

Can Yaman twitter hesabı ile paylaşımlar yapıyor.Can Yaman instagram hesabıyla da paylaşımlar yapıyor ve takipçileri ile gelişimimde kalıyor.