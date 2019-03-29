Oyuncu Selen Soyder'le Mahkemelik Olan Can Yaman, Günlük Kazancını Açıkladı

Genç oyuncu Can Yaman, 2 yıl önce rol arkadaşı Selen Soyder'e bardak fırlatarak, hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. Günlük kazancı ortalama 90 TL olarak belirlenen Yaman, 7 bin 830 TL tazminat ödeyecek.

BARDAK FIRLATARAK, HAKARET ETTİ

Şu sıralar Demet Özdemir ile başrollerini paylaştığı ''Erkenci Kuş'' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan yakışıklı oyuncu Can Yaman, 2 yıl önce Selen Soyder'le birlikte yer aldıkları dizinin setinde tartışma yaşamıştı. Tartışma sırasında Can Yaman'ın rol arkadaşı Soyder'e çay bardağını fırlatarak, hakarette bulunduğu iddia edilmişti.

Demet Özdemir ile Can Yaman

YAMAN, AYLIK KAZANCINI AÇIKLADI

Sabah'ın haberine göre; genç oyuncular arasında yaşanan olayın ardından ikili mahkemelik olmuştu. Mahkemede tanıklar dinlendi ve sette bulunan kamera görüntüleri izlendi. Beykoz 3. Asliye Mahkemesi Can Yaman'ı suçlu bularak, hakaretten 87 gün adli para cezası verdi. Günlük kazancı 90 TL olarak belirlenen Yaman, toplamda 7 bin 830 TL ceza ödeyecek.

Selen Soyder

Kaynak: Diğer