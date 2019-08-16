Yakışıklı oyuncu Can Yaman ve rol arkadaşı Demet Özdemir aşkı belgelendi

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Erkenci Kuş'un başrol oyuncuları Can Yaman ve Demet Özdemir çifti, dizilerinin final yapmasıyla soluğu tatilde aldı. Uzun süredir aşk yaşadıkları konuşulan çift, iddiaları bir türlü kabul etmedi ancak tatil fotoğraflarıyla aşkı belgelemiş oldular.

ART ARDA FOTOĞRAF YÜKLEDİLER

Yaman, köpeğiyle beraber yüzdüğü videoyu Instagram hesabından paylaştı. Demet Özdemir de Yaman'ın ardından Instagram hesabına kendi fotoğrafını yükledi. Bu iki paylaşımdaki ayrıntı ise takipçilerin gözünden kaçmadı. İkilinin paylaşımlarında dikkat çeken ayrıntı manzara oldu.

MANZARA DETAYI AŞKI BELGELEDİ

Sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlarda manzaraların aynı olması ikilinin Marmaris'te beraber tatil yaptıklarını ele vermiş oldu.