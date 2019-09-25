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Can Yaman ve tenisçi Maria Sakkari partide tanıştı

'2019'un en beğenilen erkek başrol oyuncusu' seçildiği Yunanistan'a giden Can Yaman, büyük bir sevgi gösterisiyle karşılaştı. Yaman, Türk dizilerini Yunanistan'da yayınlatan firmanın sahibinin kızı ve aynı zamanda profesyonel tenisçi Maria Sakkari ile de tanıştı.

25.09.2019 11:07

Son dönemin en popüler isimlerinden olan Can Yaman, partide Türk dizilerini Yunanistan'da yayınlatan Victory Entertainment'ın sahibi Kostas Sakkaris'in kızı Maria Sakkari ile de tanıştı. Profesyonel tenisçi olan Sakkari ile Can Yaman'ın, hem spordan hem de Türk dizilerinden konuştuğu öğrenildi.

Yunanistan'ın en ünlü tenisçileri arasında yer alan 24 yaşındaki Maria Sakkari ile Can Yaman'ın sohbeti, objektiflere böyle yansıdı. Can Yaman, gündüz saatlerinde Parthenon'u gezdi, akşam da adına düzenlenen partiye katıldı.

MARIA SAKKARI KİMDİR?

Kadınlar tenisinin son dönemdeki gözde isimlerinden Yunan Maria Sakkari, WTA sıralamasında bu sene elde ettiği başarıların ardından 28. sıraya kadar yükseldi.

24 yaşındaki güzel raket, Atina'da doğdu. Monaco'da Monte Carlo'da yaşayan Sakkari, kariyeri boyunca katıldığı turnuvalardan 2, 7 milyon dolarlık bir gelir etti. Sakkari son olarak Amerika Açık'ta son 32 turunda Asleigh Barty'e 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

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Can Yaman ve tenisçi Maria Sakkari partide tanıştı

Yunanistan, Can Yaman, Magazin, Spor

YORUMLAR(4)
CANKAN:inşallah kerken türk türk türk
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CANAN:çirkin kız
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ONUR:sie çirkinmiş bizim kızlar bunun yanında mahmut tuncer gibi kalır
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CAN:sanki kız arkadaşısın :) sanane. . . erkek çok mu yakışıklı
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