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Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti

Türk şiirinin "Can Baba"sı olarak bilinen Can Yücel'in eşi Güler Yücel, 85 yaşında vefat etti.

19.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:30
Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti
Türk şiirinin "Can Baba"sı olarak bilinen Can Yücel'in eşi Güler Yücel, 85 yaşında vefat etti.
Muğla'da özel bir hastanede yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gören Güler Yücel, hayatını kaybetti.
Yücel'in cenazesinin, yarın Datça ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Güler Yücel, Can Yücel'in ölümünden sonra hayatına Datça'da devam ediyordu.

Kaynak: AA

Etiketler : Güler Yücel, Can Yücel, Güncel

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