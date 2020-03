Türk şiirinin "Can Baba"sı olarak bilinen Can Yücel'in eşi Güler Yücel, son yolculuğuna uğurlandı.Muğla'da tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybeden 85 yaşındaki Yücel için, Datça ilçesi Eski Datça Mahallesi'nde evinin bulunduğu sokakta cenaze töreni düzenlendi.Törene, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, Yücel ailesi ve sevenleri katıldı.Burada kılınan cenaze namazının ardından Yücel'in naaşı, İskele Yeni Mezarlığı'nda bulunan eşinin mezarının yanına defnedildi.Yücel çiftinin kızları Güzel Gier ve Su Yücel, dualardan sonra Can Yücel'in anneleri için yazdığı şiiri okudu.

Kaynak: AA