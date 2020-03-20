Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Can Yücel'in eşi Güler Yücel son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Can Yücel'in eşi Güler Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Türk şiirinin "Can Baba"sı olarak bilinen Can Yücel'in eşi Güler Yücel, son yolculuğuna uğurlandı.

20.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:04
Can Yücel'in eşi Güler Yücel son yolculuğuna uğurlandı
Türk şiirinin "Can Baba"sı olarak bilinen Can Yücel'in eşi Güler Yücel, son yolculuğuna uğurlandı.
Muğla'da tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybeden 85 yaşındaki Yücel için, Datça ilçesi Eski Datça Mahallesi'nde evinin bulunduğu sokakta cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, Yücel ailesi ve sevenleri katıldı.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Yücel'in naaşı, İskele Yeni Mezarlığı'nda bulunan eşinin mezarının yanına defnedildi.
Yücel çiftinin kızları Güzel Gier ve Su Yücel, dualardan sonra Can Yücel'in anneleri için yazdığı şiiri okudu.

Kaynak: AA

Etiketler : Güler Yücel, Can Yücel, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten korkmayan ve önlem almayanların oranı belli oldu Haberler
Koronavirüsten korkmayan ve önlem almayanların oranı belli oldu
İtalya’da en ölümcül gün! Korona bilançosu korkunç boyutlara ulaştı Haberler
İtalya'da en ölümcül gün! Korona bilançosu korkunç boyutlara ulaştı
Koronavirüs salgını binlerce bebeğin hayatını kurtardı Haberler
Koronavirüs salgını binlerce bebeğin hayatını kurtardı
Bir ülke daha koronavirüs nedeniyle karantina ilan etti Haberler
Bir ülke daha koronavirüs nedeniyle karantina ilan etti
Fransız polisi, kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor Haberler
Fransız polisi, kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor
İBB önünde 7 aydır süren işçi eylemi uzlaşma ile bitti Haberler
İBB önünde 7 aydır süren işçi eylemi uzlaşma ile bitti
New York’da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu Haberler
New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz Haberler
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz

Son Dakika Güncel Haberleri

Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına Afyonkarahisar'dan lokumlu destek - Haber Ordu'da koronavirüs tedbiri nedeniyle banklar kaldırıldı - Haber Türkiye'den Suriye'nin kuzeyinde korona virüse karşı bilgilendirme çalışması - Haber Antalya'da "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında aranan 26 kişi yakalandı - Haber Eski erkek arkadaşına kızan genç kız, babasının marketini kundakladı - Haber Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu - Haber Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak - Haber Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor - Haber Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber
Loading