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Can Yücel'in eşi Güler Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Türk şiirinin "Can Baba"sı olarak bilinen Can Yücel'in eşi Güler Yücel, son yolculuğuna uğurlandı.

20.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:33

Türk şiirinin "Can Baba"sı olarak bilinen Can Yücel'in eşi Güler Yücel, son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla'da tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybeden 85 yaşındaki Yücel için, Datça ilçesi Eski Datça Mahallesi'nde evinin bulunduğu sokakta cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, Yücel ailesi ve sevenleri katıldı.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Yücel'in naaşı, İskele Yeni Mezarlığı'nda bulunan eşinin mezarının yanına defnedildi.

Yücel çiftinin kızları Güzel Gier ve Su Yücel, dualardan sonra Can Yücel'in anneleri için yazdığı şiiri okudu.

Can Yücel’in eşi Güler Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

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Can Yücel'in eşi Güler Yücel son yolculuğuna uğurlandı
Etiketler : Güler Yücel, Can Yücel, Güncel

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