Haberler » 3. Sayfa » Çanakkale 247 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Çanakkale 247 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına lastik bot ile kaçmak isteyen 247 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı 6 ayrı operasyonla yakalandı.

04.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:55Çanakkale 247 düzensiz göçmen yakalandı
'nin ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına lastik bot ile kaçmak isteyen 247 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı 6 ayrı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege'de Müsellim Boğazı'nda yasadışı geçişlere karşı devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık sahili açıklarında yaptıkları 6 ayrı operasyonda, Midilli'ye lastik bot ile gitmeye çalışan 247 göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot Komutanlığı ekiplerinin Burunucu ve Ahmetçe altı mevkii açığında yaptığı 4 ayrı operasyonda lastik bot ile Midilli adasına kaçmak isteyen Afganistan, Suriye, Kongo, Senegal ve Mali uyruklulardan oluşan 155 göçmen yakaladı.

TCSG 905 Bot Komutanlığının Babakale Köyü açıklarında yaptığı bir başka operasyonda ise 42, TCSG 109 Bot Komutanlığının Sivrice açıklarında yaptığı bir başka operasyonda da 50 Afganistan uyruklu göçmen daha yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:11 Erdoğan, NATO Liderler Toplantısı için binaya giriş yaptı -2 - Haberler
15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü - Haberler
15:10 Rusya'da petrol boru hattında yangın: 2 yaralı - Haberler
15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de - Haberler
15:06 BBP Genel Başkanı Destici: "Asgari ücretin 2 bin 475 lira olmasını teklif ediyoruz" - Haberler
10:45 Üç lider, Buckingham Sarayı'nda Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı - Haberler
09:52 18 aylık çocuklarına çiğ gıda yedirmeyen anne-baba, bebeğin ölümüne sebep oldu - Haberler
09:25 Hazırladığı kahvaltıyı beğenmeyen emekli boksör, annesini rehin aldı - Haberler
09:15 Kaza yapan motosikletlinin yardımına koşan 3 gence kamyon çarptı - Haberler
09:00 Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti: Birini Ankara'ya diğerini Manisa'ya attılar - Haberler
12:40 Öğretim görevlisi koca, gece yarısı evin dışına çağırdığı eşini bıçaklayarak öldürdü
12:38 CHP'li Arık'tan AK Parti Kayseri milletvekillerine 'pastırmaya sahip çıkma' çağrısı
12:10 Tevfik Göksu'dan zam talebinde bulunan CHP'ye ve İmamoğlu'na eleştiri: Seçimden önce indirim, seçimden sonra bindirim
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 15:13:54