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ÇANAKKALE 35 yıldır sepet örüyor

35 yıldır sepet örüyorÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde yaşayan Orhan Küçümen (55), 35 yıldır sepet örerek geçimlerini sağlıyor.

14.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:30
35 yıldır sepet örüyor
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde yaşayan Orhan Küçümen (55), 35 yıldır sepet örerek geçimlerini sağlıyor. Eşi Saniye (45) ile ayda 200 sepet ören Orhan Küçümen, ürünleri boyutlarına göre 30 ila 50 TL arasında fiyatla Türkiye 'nin birçok kentine pazarlıyor.
Biga ilçesi Hamdibey Mahallesi'nde yaşayan Orhan Küçümen ve eşi Saniye Küçümen, sepet örerek geçimini sağlıyor. Evlerinde ayda 200 sepet ören Orhan Küçümen ve eşi Saniye Küçümen, bir sepeti ortalama bir saat içinde hazır hale getiriyor. Küçümen çifti, çamaşır sepeti ve meyve sepeti olmak üzere talebe göre farklı sepetler örüp, boyutlarına göre 30 ila 50 TL arasında fiyatla İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentine pazarlıyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN SEPET ÖRDÜ
Babasından kalma mesleği 35 yıldır devam ettirdiğini belirten Orhan Küçümen, 8 Nisan'da kutlanan Romanlar Günü'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek için bir sepet ördü. Süslemeleri yapılan sepet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilmek üzere AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin'e teslim edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek için sepet ören Orhan Küçümen, "Baba mesleğini 35 yıldır yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da özel bir sepet ördük. Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edilmesi için de bu sepeti İlçe Başkanlığına teslim ettik? dedi.
Küçükmen'in ördüğü sepeti teslim alan AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, "İnşallah bu güzel sepeti milletvekillerimiz aracılığıyla Cumhurbaşkanımıza teslim edeceğiz. Biliyorsunuz ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bu dönemde kendi değerlerimizi unutmadan, bu çalışmalara katkı sunmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Bigalı kardeşlerimize 'Evde Kal' çağrılarını buradan yineliyorum" diye konuştu. ÇANAKKALE 35 yıldır sepet örüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Biga, Güncel
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