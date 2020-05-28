ÇANAKKALE 4 metreden şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

4 metreden şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldüÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

28.05.2020 12:42 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:47
4 metreden şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İlçeye bağlı Camikebir Mahallesi Debboylar mevkiinde Metin Aygün'e ait park halindeki 17 EK 514 plakalı özel otomobilin motor bölümünde dün akşam saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kaçağından çıktığı tahmin edilen yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekibince söndürülen yangın sonucu otomobilde hasar oluştu.
Bayramiç Belediyesi Fen İşleri Servisi'nde çalışan Metin Aygün ise, yanan otomobilini çaresiz ve üzüntüyle izledi. ÇANAKKALE 4 metreden şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Bayramiç, İtfaiye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi Haber
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan’a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam’a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
’10 milyon liram olsa müziği bırakırım’ diyen İrem Derici’ye para yağdı Haber
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Bakan Albayrak’ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu Haber
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı’nı öve öve bitiremedi Haber
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Boşanma aşamasındaki karısının ’mahrem’ fotoğraflarını akrabalarına gönderdi Haber
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Haberler››Güncel››ÇANAKKALE 4 metreden şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:43: Erzincanlı çiftçiden dona karşı damacana ve poşetli önlem - Haber 12:43: Meteorolojiden sağanak uyarısı - Haber 12:43: İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk gözlendi - Haber 12:42: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu 10 gözaltı - Haber 12:42: MERSİN Otoyoldaki kazada 3 yaşındaki çocuk öldü - Haber 12:18: Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu - Haber 12:08: Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti - Haber 10:47: Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi - Haberler 10:13: Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor - Ekonomi 09:42: 15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor - Haberler