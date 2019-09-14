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Çanakkale abd hızlı transfer gemisi 'usns yuma', çanakkale boğazı'ndan geçti

ABD hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇanakkale Boğazı'ndan geçen ABD Donanması'na ait 8 borda numaralı hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

14.09.2019 11:22
ABD hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD Donanması'na ait 8 borda numaralı hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 08.30'da giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 103 metre uzunluğundaki hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', saat 09.45'de Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen ABD gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.
'USNS Yuma', Boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne yol aldı.
Çanakkale abd hızlı transfer gemisi 'usns yuma', çanakkale boğazı'ndan geçti

Amerika Birleşik Devletleri, Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, Çanakkale, Güncel

Kaynak: DHA

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