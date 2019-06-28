28.06.2019 13:47
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ÇANAKKALE ABD SAVAŞ GEMİSİ 'USNS YUMA', ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 8 borda numaralı 'USNS Yuma' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 8 borda numaralı 'USNS Yuma' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi 'ne yol aldı. Ege Denizi 'nden Çanakkale Boğazı 'na saat 08.30'da giriş yapan ABD Donanması'na ait 103 metre uzunluğundaki yüksek hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. ABD savaş gemisine, güvenlik nedeniyle 2 Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. 312 askeri personeli bulunduğu öğrenilen yüksek hızlı transfer gemisi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu 'nu dönerek, Marmara Denizi'ne yol aldı.ÇANAKKALE ABD SAVAŞ GEMİSİ 'USNS YUMA', ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Kaynak: DHA
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