Haberler » Güncel » Çanakkale açıklarında 3 günde 241 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Çanakkale açıklarında 3 günde 241 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 241 düzensiz göçmen yakalandı.

13.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:59Çanakkale açıklarında 3 günde 241 düzensiz göçmen yakalandı
'nin ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 241 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bölgede yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerine yönelik 10-12 Ocak'ta 6 noktada operasyonlar gerçekleştirdi.
İhbarlar değerlendirilmesinin yanı sıra mobil radar ve uçakla yerleri tespit edilen lastik botlardaki 52'si kadın 114'ü çocuk 241 düzensiz göçmen yakalanıp kıyıya çıkarıldı.
Tamamı Afganistan uyruklu bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:20  İranlı siyasetçiden "Halk ile devlet arasındaki mesafe çok açıldı" yorumu - Haber
12:20  Jandarmadan öğrencilere eğlenceli "trafik kuralları" eğitimi - Haber
12:19  Yaralı karacaya jandarma sahip çıktı - Haber
12:19  Sivas'ta, Serpincik Göleti'nin yüzeyi buz tuttu - Haber
12:14  Van YYÜ'de 'Tarım Öğretiminin 174'üncü Yıldönümü' kutlandı - Haber
11:40  Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Haber
11:23  7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Haber
10:25  Korku evinde yapılan evlilik teklifi, ilginç görüntülere sahne oldu - Haber
09:31  Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi - Haber
09:23  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel gözaltına alındı - Haber
13.01.2020 12:21:11