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Çanakkale açıklarında karaya oturan gırgır teknesi battı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıkları Karanlık Kayalıkları mevkiinde karaya oturan 35 metrelik gırgır teknesi sulara gömüldü.

02.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:31Çanakkale açıklarında karaya oturan gırgır teknesi battı
'nin ilçesine bağlı açıkları Karanlık Kayalıkları mevkiinde karaya oturan 35 metrelik gırgır teknesi sulara gömüldü.

Ayvacık'ın Babakale açıklarında geçtiğimiz cumartesi günü karaya oturan 35 metrelik gırgır teknesi 1 hafta süren mücadeleye rağmen bulunduğu yerden kurtarılamadı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya 50 metre mesafedeki 'Cevdet Karadeniz' isimli gırgır teknesindeki 15 personel kurtarılırken, yoğun rüzgar ve dalgalar sebebiyle karaya oturan gemi battı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Babakale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: İHA

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