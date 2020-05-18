ÇANAKKALE Adatepe'de yetiştirilen zeytinyağına, ABD'de altın madalya

Adatepe'de yetiştirilen zeytinyağına, ABD'de altın madalyaÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, 4 kuşaktır zeytinyağı üretimi yapan As ailesi, Kazdağları eteklerindeki zeytin bahçelerinde organik olarak yetiştirdikleri zeytinlerden üretilen zeytinyağlarıyla, Amerika'nın...

18.05.2020 19:23 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:25
Adatepe'de yetiştirilen zeytinyağına, ABD'de altın madalya
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, 4 kuşaktır zeytinyağı üretimi yapan As ailesi, Kazdağları eteklerindeki zeytin bahçelerinde organik olarak yetiştirdikleri zeytinlerden üretilen zeytinyağlarıyla, Amerika'nın New York kentinde düzenlenen 'New York Uluslararası Zeytinyağı Yarışması'nda (NYIOOC), dünyanın en iyisi olarak altın madalya aldı.
Bu yıl 14-17 Nisan tarihlerinde sekizinci kez gerçekleştirilen ve Türkiye'den 20 zeytinyağı markasının 28 numune ile katıldığı 'New York Uluslararası Zeytinyağı Yarışması'nda (NYIOOC), dünyanın değişik ülkelerinden alanlarında ünlü 15 hakem şimdiye kadar toplanmış en büyük uluslararası zeytinyağı koleksiyonunu tattı. Dört gün boyunca zeytinyağlarını değerlendiren hakem heyeti, dünyanın en iyi zeytinyağlarını belirledi. 15 Mayıs'ta açıklanan sonuçlara göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde 4 kuşaktır zeytinyağı üretimi yapan As ailesi, Adatepe köyünde organik olarak ürettikleri zeytinyağları ile katıldıkları yarışmada, gurme lezzet kategorisinde Mavras Ayıdikeni Organik zeytinyağı altın madalya ile dünyanın en iyi zeytinyağı seçilirken, Orta Edremit Mavras Extra Virgin Ayıdikeni zeytinyağı altın ve Organik Narin Edremit zeytinyağı ise gümüş madalya kazandı.
Dünyanın en prestijli zeytinyağı kalite yarışmlarından olan 'New York Uluslararası Zeytinyağı Yarışmasına' katılarak 2 altın, 1 gümüş madalya alan firmanın CEO'su Melike As, 'Mavras Ayıdikeni Organik zeytinyağımız bu yarışmadan altın madalya alarak dünyanın en iyi zeytinyağı seçildi' dedi.
Yüzyıllardır dededen toruna zeytincilikle uğraşan bir ailenin Türkiye'deki Girit'ten sonra dördüncü kuşak torunu olarak zeytinyağı üretimine devam ettiğini belirten Melike As, şunları söyledi:
'Zeytinlerimizi hiç el değmeden kendi baktığımız organik ağaçlarımızdan hasat ediyoruz. 4 saat içerisinde fabrikaya getirip, 24 derecenin atında bilgisayarlı sistem son teknoloji olarak işliyoruz. Daha sonrasında da ipek filtrelerden geçirip krom borularla hiç el değmeden dolum makineleriyle son tüketiciye ulaştırmak üzere şişeliyoruz. Bu yıl da, çalışmalarımızın ödülü olarak bu zor günlerde Amerika'nın New York kentindeki yarışmadan 3 tane madalya kazandık. Firma ortağımız Mehmet Betil Bey ile ülkemize, Çanakkale'mize 2 altın bir gümüş madalyayı getirmeyi başardık. Organik zeytinliklerimizden elde ettiğimiz Mavras Organik Ayıdikeni Zeytinyağımızla Delicate kategorisinde altın madalya aldık. Natürel sızmada altın, Edremit varyetesinde gümüş madalyamızı alarak ülkemize getirip başarımızı taçlandırmış olduk.?
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ÇANAKKALE Adatepe’de yetiştirilen zeytinyağına, ABD’de altın madalya

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Zeytinyağı, Adatepe, Güncel, Haber

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