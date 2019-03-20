Çanakkale AK Parti'li Turan Türkiye Ayağa Kalkarsa, Dünyanın Kaderi Değişir

Kaynak: DHA

Çanakkale'de, konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına değinerek, Geçen hafta menfur bir saldırı gerçekleşti. 50 Müslüman kardeşimiz hiçbir günahı yokken camide namaz kılarken öldü. 50 Müslüman öldü, şehit oldu. O hain saldırıyı yapan alçak, yayınladığı manifestoda sadece 'Türkiye' diyor, 'Erdoğan' diyor. Biliyor ki, bu İslam dünyasının kalbi Türkiye'de atar. Biliyor ki, Türkiye ayağa kalkarsa, dünyanın kaderi değişir dedi.Lapseki ilçesine bağlı Umurbey belde belediyesinin arazi tahsisini yapıp, yap-işlet-devret modeliyle hizmete kazandıracağı Umurbey Engelli Bakım Merkezi'nin temel atma töreni ile Umurbey Kadınlar Kahvesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Temel atma ve açılış törenine, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz, Umurbey Belediye Başkanı AK Partili Sami Yavaş, AK Parti Umurbey Belediye Başkan Adayı Nail Pekşen, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.ENGELLİ BAKIM MERKEZİNİN TEMELİ ATILDIAK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve beraberindekiler ilk olarak kurban kesimi ve duanın ardından Engelli Bakım Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirdi. Umurbey Engelli Bakım Merkezi, 100 hasta kapasiteli olacak. 50 kişilik personel istihdamı sağlanacak. Bakım merkezinde ruhsal engellilere hizmet verilecek. 4 bin metrekare arsa üzerine 2 bin metrekare kapalı alan inşa edilecek. Ardından Umurbey Kadınlar Kahvesi'nin açılışına geçildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program açılış konuşmalarıyla devam etti.'TÜRKİYE AYAĞA KALKARSA, DÜNYA'NIN KADERİ DEĞİŞİR'Kürsüye gelen Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye ve Çanakkale gündemini değerlendirdi. Sözlerine geçen hafta Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırı sonucu 50 kişinin hayatını kaybettiği olaya değinerek devam eden Turan, şöyle konuştuYeni Zelandalılar, 18 Mart'ın olduğu o savaş ortamında buraya geldiler. Bilmeden sömürge olarak geldiler. Bizimle savaştılar. Ama savaş bitti. Gazi Mustafa Kemal dedi ki 'Evlatlarınız evlatlarımızdır. Bize emanettir. Savaş bitti. Barış zamanı'. Biz her gelen Yeni Zelandalı'yı baş tacı yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Dedelerini anmaya geldiler. En iyi imkanları vermeye çalıştık. Yine yapacağız. Fakat gördünüz geçen hafta menfur bir saldırı gerçekleşti. 50 Müslüman kardeşimiz hiçbir günahı yokken camide namaz kılarken öldürüldü. Bir konunun altını çizmek istiyorum. Ölenler arasında Türk yok. 50 Müslüman öldü, şehit oldu. Türk yok. Fakat o hain saldırıyı yapan alçak, o yayınladığı manifestoda sadece 'Türkiye' diyor, 'Erdoğan' diyor. Neden, biliyor ki, bu İslam dünyasının kalbi Türkiye'de atar. Biliyor ki, Türkiye ayağa kalkarsa, dünyanın kaderi değişir. Biliyor ki, Bosna'dan Kafkaslara, Orta Doğu'ya kadar her alanda Türkiye'nin hatırası var. O yüzden Arabistan, Mısır, orası, burası demedi. 'Türkiye düşmanımız' dedi. Bu çok farklı bir ifade. O yüzden biz beka meselesi derken, Türkiye'nin birliği, beraberliği derken bizim ufak hesaplara, ufak polemiklere muhatap etmeyin derken bunu demeye çalışıyoruz. Adam 'Türk' diyor, 'Türkiye' diyor ve 'Erdoğan' diyor. Ölenler arasında Türk olmamasına rağmen bunu söylüyor. Biz de 81 milyon daha dik duracağız. Daha onurlu bir hayatı, daha güçlü bir hayatı hep beraber yaşayacağız dedi.UMURBEY KADINLAR KAHVESİ AÇILDIAk Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuşmasının ardından dua edilmesi ve kurdele kesilmesiyle Umurbey Kadınlar Kahvesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Turan ve beraberindekilerin Kadınlar Kahvesi'nin gezmesi ve ikramlar ile açılış programı sona erdi.