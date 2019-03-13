Çanakkale 'Akıllı Şehir' Olma Yolunda

Kaynak: DHA

ÇANAKKALE Belediyesi'nin hibe faydalanıcısı olarak İspanya'nın Tarragona Belediyesi, Tarragona Akıllı Şehir Platformu ve Türkiye Bilişim Vakfı ile ortaklaşa yürüttüğü Geleceğin Akıllı Şehirleri için Ortaklık Projesi Açılış ve Strateji Geliştirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda, katılımcılara akıllı şehir kavramı, akıllı şehir uygulamalarının faydaları konularında bilgi paylaşımı yapıldı.?Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Tarragona Belediye Başkan Yardımcısı Begona Floria, Tarragona Akıllı Kent Platformu Genel Müdürü Gustavo Cuadrado, Türkiye Bilişim Vakfı ve Kale Grubu Temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, üniversite öğretim üyeleri, mahalle muhtarları ve odalar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.Geleceğin Akıllı Şehirleri için Ortaklık Projesi ile, Çanakkale Belediyesi ve Tarragona Belediyesi arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, Tarragona örneğinden hareketle Akıllı Şehir Platformu'nun hayata geçirilmesi, her iki şehrin ileri düzey akıllı şehir dönüşümünü daha da ileriye taşımak üzere uzun vadeli işbirliği yapılması ve ortak projeler tasarlanması hedefleniyor.'TEKNOLOJİK GELİŞMİŞLİK ALTYAPISINI ARTTIRAN ŞEHİRLER ÖN PLANA ÇIKIYOR'Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, projede İspanya'nın Tarragona şehriyle eşleştiklerini belirterek, "Onlar da aynı bizim nüfus yapımızda ve tarihi bir kent. Kendileri ile eşleşme programında kabul gördük. Bununla ilgili hazırlık programı için beraberiz. Akıllı şehir, kentlerin gelişimi, kentlerin teknoloji fırsatlarından yararlanabilmeleri ve insanların daha iyi yaşaması için sürdürülebilir yöntemler ve projeler üretilmesine yönelik bir kavramdır. Günümüzde dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşıyor. Dolayısıyla gelişen ve değişen dünya düzeninde artık ülkeler değil, şehirler yarışıyor. Bu nedenle kentlerde yükselen nüfusun ihtiyaçları için de daha hızlı ve verimli çözümler yaratmak gerektiğini hepimiz biliyoruz. Teknolojik gelişmişlik altyapısını arttıran şehirler de bu süreçte öne çıkıyor. Akıllı şehirler olarak tanımlanıyor. Teknolojiyi şehrin yaşantısına sürdürülebilir bir şekilde katmış olan kentler, akıllı şehir olarak adlandırılıyor" dedi.'BİRİKİMLERİMİZİ DAHA İLERİ BİR SEVİYEYE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'Çanakkale'nin akıllı şehre dönüşümünün hızlandırılması ve kentteki yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla çalışmalar yapıldığını ifade eden Başkan Ülgür Gökhan, şöyle devam etti:"Çanakkale Belediyesi olarak kaynaklarımızı verimli kullanmak ve sahada etkin hizmet üretimi için teknolojik altyapımızı da geliştirmek için çalışmaları iyi takip ediyoruz. Özellikle ulaşım alanında akıllı belediyecilik anlamında yenilikleri yakından takip ediyoruz. Akıllı duraklarımız, kavşaklarımızın akıllı kavşak haline getirilmesi gibi çalışmalarımız var. Şu anda 54 durağımız akıllı durak olarak çalışıyor ve bunu da arttırmayı hedefliyoruz. 11 ÇABİS istasyonumuz, 72 bisikletimiz ve 84 park yeri ile hizmet veriyoruz. Yani bu çalışmaları adım adım yapıyoruz. Ama bu proje kapsamında, bunları hedeflemiş bir Avrupa kenti ile birlikte bu birikimlerimizi daha ileri bir seviyeye getirmeyi hedefliyoruz."'TEMİZ, DİKKATLİ VE ÖZENLİ BİR KENTLE KARŞILAŞTIK'Tarragona Belediye Başkan Yardımcısı Begona Floria ise, "Aslında, iki uzak şehir arasında böyle bir organizasyonu yapmak oldukça zor bir iş. Bu kapsamda düzenlenen bu organizasyona emek verenlere teşekkür ediyorum. Buradaki programımızda çok temiz, dikkatli ve özenli bir şehirle karşılaştık. Başkanımıza da bu projeyi başlattığı için teşekkür ederim. Bence iki şehir arasında böyle bir değişimi başlatmak oldukça önemli. Küreselleşme döneminde özellikle yerel yönetimler için teknik, sosyal ve katılımı organize etmek oldukça zorlu bir süreç. Bu anlamda bu çalışmaların önemli projeler olduğunu düşünüyorum. Belediye olarak bizim ilk adımımız, dolayısı ile buradan gelen deneyimle bilgi birikimimizi artırmak önemli. Bu proje sonucunda oldukça olumlu sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.Konuşmaların ardından Tarragona Akıllı Kent Platformu Genel Müdürü Gustavo Cuadrado da Tarragona kentindeki akıllı kent uygulamalarına ilişkin detaylı bilgiler verdi. Novusens İnovasyon ve Girişimcilik Enstitüsü Kurucu Ortağı Berrin Benli akıllı şehir kavramı, bu konudaki uygulamalar ve örnekler üzerine bir sunum gerçekleştirdi.TARRAGONA HEYETİ KENTİ GEZDİProje toplantısı öncesi Tarragona heyeti, Çanakkale'yi yakından tanımak, yerel yönetim hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla kent gezisi gerçekleştirdi. Heyet, Troya Ören Yeri, Troya Müzesi, Kordonboyu, Özgürlük Parkı ve Aynalı Çarşı'yı gezdi.- Çanakkale