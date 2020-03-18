Menü
Haberler ›› Güncel ››Çanakkale anma töreninde koronavirüs önlemi - Güncel

Çanakkale anma töreninde koronavirüs önlemi

ZONGULDAK'ta, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında öğrenciler tören alanına getirilmedi.

18.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:09
Çanakkale anma töreninde koronavirüs önlemi

ZONGULDAK'ta, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında öğrenciler tören alanına getirilmedi.

Valilik önündeki Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törene Vali Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, Şehit Aileleri ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrencilerin katılmadığı törende, anıta çelenkler konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

VALİ BEKTAŞ: ZONGULDAK'TA KAYDA DEĞER BİRŞEY YAŞAMADIK

Törenin bitmesinin ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Vali Erdoğan Bektaş, Zonguldak'ta koronavirüs ile ilgili testi pozitif çıkan bir hasta bulunmadığını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarına tüm vatandaşların uyması gerektiğini vurgulayan Vali Bektaş, "Burada devletimizin, hükümetimizin, İçişleri Bakanlığımızın uygulamak istediği bir şey var. Olabildiği kadar kalabalığı az ortamlar oluşturmamız gerekiyor. Kalabalıktan kaçmamız gerekiyor. İnsanların birbirini etkileyeceği ortamlardan uzak durmamız gerekiyor. Sağlık Bakanlığımızı dinliyoruz. Cumhurbaşkanımızı dinleyeceğiz. Çok şükür Zonguldak'ta kayda değer bir şey yaşamadık. Bununla yetmiyor, açıklanan, ilan edilen tedbirlere, önlemlere herkesin titizlikle uyması gerekiyor." dedi.

Alaplı ilçesinde Atatürk Anıtının önünde düzenlenen törene katılanlar birbirlerine yaklaşık yarım metre uzak durdu. Bayrak ve flamaları öğrencilerin yerine okul görevlileri taşıdı. Törenin ardından Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, törene katılanların ellerine kolonya döktü.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Zonguldak, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor Güncel
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı Güncel
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı Güncel
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı