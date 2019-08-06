Haberler» Güncel» Haber

ÇANAKKALE ASSOS'TA KARAVAN TEPKİSİ-2

06.08.2019 19:45 ÇANAKKALE ASSOS'TA KARAVAN TEPKİSİ-2


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:06   Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları
21:04   Otomobille süt tankeri çarpıştı: 1 ölü (2)
21:01   Bakan Kasapoğlu'ndan milli sualtı hokeycilere tebrik
21:00   Sosyal medyada paylaşılan fotoğraftaki tek bir detay, ihaneti ortaya çıkardı
20:58   AK Parti Sözcüsü Çelik: " Türkiye'nin ekseni Ankara'dır"
20:58   Bursa'daki orman yangınları
20:58   Balıkesir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı