Haberler » Güncel » Çanakkale avladığı 50 kiloluk balığı yılbaşı akşamı arkadaşları ile yiyecek - Haber

Çanakkale avladığı 50 kiloluk balığı yılbaşı akşamı arkadaşları ile yiyecek

Avladığı 50 kiloluk balığı yılbaşı akşamı arkadaşları ile yiyecekÇanakkale'de, Saros Körfezi'nde zıpkınla dalış yapan banka güvenlik görevlisi Çetin Ege Doğan, yaklaşık 50 kiloluk akya balığı avladı.

31.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:53
Avladığı 50 kiloluk balığı yılbaşı akşamı arkadaşları ile yiyecek
'de, Saros Körfezi'nde zıpkınla dalış yapan banka güvenlik görevlisi Çetin Doğan, yaklaşık 50 kiloluk akya balığı avladı. Doğan, balığı, yılbaşı akşamı iş arkadaşları ile birlikte yiyeceklerini söyledi.
Çetin Ege Doğan, geleneksel hale getirdiği her yılbaşı öncesi dalışında bu kez 20 metre derine kadar indi. Doğan, çok güçlü, mücadeleci ve günümüzde nadir avlanan yöresel olarak 'Çıplak', 'Kuzu Balığı', 'Leka' veya 'İskender balığı' da olarak anılan oldukça büyük akya balığı avladı. 49.5 kilo ağırlığında ve yaklaşık 1,5 metre boyunda olan balığı güçlükle kıyıya çıkaran Doğan, başına 'Noel Baba' şapkası takarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Çetin Ege Doğan, Her yılbaşı öncesi mutlaka dalar, avlanmaya çalışırım. Bu yıl da 2020 öncesi daldım. Benim boyum 1.85. Neredeyse benim boyumda, 1.5 metre boyunda ile su üzerine çıktım. Kısmet olursa, yılbaşı akşamı bankadaki arkadaşlarla birlikte yiyeceğiz. Yeni yıl hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin dedi.
Çanakkale avladığı 50 kiloluk balığı yılbaşı akşamı arkadaşları ile yiyecek

Çanakkale, Akya, Ege, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:10   Burdur'da taşımalı eğitime kar tatili (2) - Haber
12:10   Varank: "TSE aracılığıyla bugüne kadar 487 helal belgesi verildi" - Haber
12:10   Haşdi Şabi yanıları, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine girmeye çalışıyor - Haber
12:10   Kış mevsiminde gözleri korumanın 10 yolu - Haber
12:05   Dilovası'nda yeni yıl öncesi denetim - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
08:50   Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar - Haber
08:16   Dördüncü kez yapılan çift kol nakli operasyonu başarılı oldu - Haber
00:02   Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Haber
23:50   Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Haber
31.12.2019 12:11:47