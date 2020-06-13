ÇANAKKALE Ayazma Plajı'nda sosyal mesafeli tatil hazırlığı

Ayazma Plajı'nda sosyal mesafeli tatil hazırlığıÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinin dünyaca ünlü Ayazma Plajı, koronavirüs salgını nedeniyle deniz sezonuna sosyal mesafe kuralına uygun şekilde hazırlanıyor.

13.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:12
Ayazma Plajı'nda sosyal mesafeli tatil hazırlığı
ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinin dünyaca ünlü Ayazma Plajı, koronavirüs salgını nedeniyle deniz sezonuna sosyal mesafe kuralına uygun şekilde hazırlanıyor. Her yaz plaja 700 şemsiye ve 1500'e yakın şezlong konulurken, sosyal mesafe kuralı nedeniyle bu yaz sayılar yarı yarıya azalacak. Bir şemsiye ve 2 şezlong fiyatı ise 100 TL olacak. Şezlonglarda sigara içilemeyecek. Alınan sıkı önlemler neticesinde şuana kadar koronavirüsün giremediği Bozcaada ilçesinde, konaklama tesisleri 15 Haziran tarihinde kapılarını müşterilerine açmaya hazırlanırken, dünyaca ünlü Ayazma Plajı'nda ise, tatilciler denize girmeye başladı. Kaymakamlık tarafından Bozcaadaspor Kulübü yararına işletilen Ayazma Plajı'nda ise sosyal mesafeli deniz sezonu için hazırlıklar devam ediyor. Plaj görevlileri, geçtiğimiz yıla kadar 700 şemsiye ve 1500 şezlong konulan plaja bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle uygulanacak olan sosyal mesafe kuralı çerçevesinde 350 şemsiye ve 750 şezlong koyabilecek.
Şemsiyelerin bir boölümünün altında şezlong olacak, bir bölümünde olmayacak. Şezlong kullanmak istemeyip, sandelyede oturmayı veya havlusuyla güneşlenmeyi tercih edenler buraları kullanacak. Her şemsiyenin etrafına 2'şer metre sosyal mesafeyle tahta kazık çakılmaya başladı. Tahta kazıkların etrafı iple çevrilecek. Arasında kalan şemsiyenin altına ise sadece 2 şezlong konabilecek. Böylece şezlonglar arasındaki mesafe 2 metrenin de üzerinde olacak Ayrıca şezlonglarda sigara içmek yasak olacak. Tatilciler, görevlilerin kumsalın arka kısmında oluşturacağı alanda sigara içebilecek.
Bozcaada Spor Yöneticisi ve Ayazma Plajı'ndan Sorumlu Müdür Ümit Kahyaoğlu, 'Ayazma Plajı'nda sosyal mesafeden dolayı şezlonglar arasındaki mesafeyi koruyabilmek için tahta kazıklar ile alanlar belirledik. Çevresi iple çevrili olacak alanda herkes kendi sosyal mesafesini korumuş olacak. Şezlonglar arasında ortalama 3-4 metre mesafe olacak. Her şezlong müşteri kullandıktan sonra dezenfekte edilecek. Çöpler titizlikle toplanacak. Şezlonglarda sigara içmek yasak olacak. Sigara içimi için kumsalın arka kısmında bir düzenleme yapacağız ve tatilciler sigaralarını burada içebilecek. Şemsiyelerin bir bölümünde şezlong olacak. Bir kısmında olmayacak. Şezlong kullanmak istemeyen bu şemsiyelerin altında kendi plaj sandalyesi ve havlusunu kullanarak tatilini yapabilecek. Halkımızın sağlığı için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi. Öte yandan, geçen yaz Ayazma Plajı'nda şemsiye 20, şezlong 10 TL'den kiralanırken, bu yaz şemsiye 50, şezlong 25 TL olacak. ÇANAKKALE Ayazma Plajı’nda sosyal mesafeli tatil hazırlığı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ege Denizi, Bozcaada, Güncel, Haber

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