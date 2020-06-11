ÇANAKKALE Aynalı Çarşı, 2 ay sonra kapılarını açtı

Aynalı Çarşı, 2 ay sonra kapılarını açtıÇANAKKALE Türküsü ile adı ölümsüzleşen ve geniş ürün yelpazesiyle her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan 130 yıllık tarihi Aynalı Çarşı, normalleşme süreciyle birlikte 2 ay sonra kapılarını ziyaretçilere açtı.

11.06.2020 09:16 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:25
Aynalı Çarşı, 2 ay sonra kapılarını açtı
ÇANAKKALE Türküsü ile adı ölümsüzleşen ve geniş ürün yelpazesiyle her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan 130 yıllık tarihi Aynalı Çarşı, normalleşme süreciyle birlikte 2 ay sonra kapılarını ziyaretçilere açtı.
Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte kepenk kapatan Aynalı Çarşı, normalleşme süreciyle birlikte 2 ay sonra yeniden ziyaretçilere açıldı. Adı 'Çanakkale Türküsü' ile ölümsüzleşen asırlık Aynalı Çarşı'da yöresel ürünlerin yanı sıra, giyim, yiyecek, içecek, ev tekstili, baharat çeşitleri ve Truva Atı, Şehitler Abidesi ve Seyit Onbaşı minyatürleri gibi hediyelik eşyalar satılıyor.
'KORONAVİRÜS SEZONUMUZU ÇOK VURDU'
Aynalı Çarşı Yönetimi Başkanı Neslihan Ar (44), 1 Haziran itibarıyla çarşıdaki bütün esnafın normalleşme ve yasakların kaldırılması nedeniyle dükkanlarını açtıklarını söyleyerek, "Biz Aynalı Çarşı esnafı olarak dışarıdan gelen ziyaretçilere ihtiyaç duyuyoruz. Zaten koca bir kış geçirmiştik. 18 Mart ile birlikte sezonumuzun açılmasını bekliyorduk. Koronavirüs sezonumuzu çok vurdu. Dolayısıyla bizim bu senemizin gittiğini düşünüyoruz. Şu anda ziyaretçilerimiz geliyorlar, geziyorlar. Fakat işler akmasa da damlıyor. Ama bizi ne kadar rahatlatır, soluk alabilir miyiz bilemiyorum. Çünkü bugün daha 7'nci günü. Görünen o ki işlerimiz çok sekteye uğradı. Bir de hediyelik eşyacı olduğumuz için biz çok elzem ihtiyaçlardan değiliz. Bizi bir kat daha etkiliyor" dedi.
'HERKESİN MASKEYLE GELMESİNİ, KURALLARA UYMASINI İSTİYORUZ'
Herkesi çarşıya beklediklerini söyleyen Ar, "Biz Çanakkale'den misafirlerimize de hitap ediyoruz. Ürünlerimiz sadece Çanakkale dışındaki insanlarla ilgiliymiş gibi düşünmesinler. Çanakkale'de yaşayan arkadaşların da ilgisini çekebilecek, birbirlerine götürebilecek hediyelikler anlamında çok çeşidimiz mevcut. Herkesin maskeyle gelmesini, kurallara uymasını istiyoruz" diye konuştu.
Çarşı esnafı Ercan Eren (57) ise, "İnsanlar çekimser. İnşallah ümit ederiz iyi olur. Ama dikkat etmemiz lazım. Önemli olan sağlık. Sağlığımıza dikkat etmek lazım. İşler olur gider ama sağlığı bulamayız" dedi.
ADI, AT GÖZLÜKLERİNDEN GELİYOR
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de geçen Aynalı Çarşı, 2'nci Abdülhamid'in 1889 yılındaki padişahlığı sırasında, Çanakkale'nin önde gelen Yahudi ailelerinden birinin üyesi İlya Halyo tarafından yeniden inşa ettirildi. Çarşı, 1915'te Gelibolu çıkarması sırasında hasar gördü. Çarşı içinde eskiden atlar için koşum ve süs eşyası yapan dükkanlar yer alıyordu. Çarşı, 'ayna' denilen at gözlüklerinin satılması nedeniyle 'Aynalı Çarşı' adıyla anılıyor. Aynalı Çarşı'dan söz edilen Çanakkale Türküsü'nü ise, ilk kez Çanakkale Savaşları'na katılan Kastamonulu bir askerin söylediği biliniyor. Çanakkale Savaşları sırasında adı türküyle ölümsüzleşen ünlü Aynalı Çarşı, 2007 yılında yenilendi. ÇANAKKALE Aynalı Çarşı, 2 ay sonra kapılarını açtı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Çanakkale, Güncel, Haber

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