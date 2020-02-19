Haberler » Güncel » Çanakkale ayvacık açıklarında 106 kaçak göçmen yakalandı - Haber

Çanakkale ayvacık açıklarında 106 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık açıklarında 106 kaçak göçmen yakalandıÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 106 kaçak göçmen yakalandı.

19.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:40
açıklarında 106 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan botlarla 'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 106 kaçak göçmen yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu ve Küçükkuyu beldesi açıklarında operasyon düzenledi. Operasyonda botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen, 76 Afganistan, 10 Kongo, 15 Suriye, 4 Irak ve 1 Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 106 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale ayvacık açıklarında 106 kaçak göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:04  Erling Haaland kimdir? Erling Haaland kaç yaşında? Erling Haaland performansı ve kariyeri!
13:40  Hububat kapçığı ne demek? Kapçık ne demek? Hububat ne demek?
11:43  Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum Kaç yaşında, nereli?
11:41  Osman Kavala kimdir, nereli? Osman Kavala biyografisi, hayatı
11:16  Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları ve 19 Şubat Çarşamba Şampiyonlar Ligi fikstürü
19.02.2020 14:19:58