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Çanakkale ayvacık açıklarında, 37 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık açıklarında, 37 kaçak göçmen yakalandıÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 37 kaçak göçmen yakalandı.

21.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:22
açıklarında, 37 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, botlarla 'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 37 kaçak göçmen yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Sivrice ve Kadırga Burnu açıklarında 2 operasyon düzenledi. Botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen, 27'si Afganistan uyruklu, 9'u Kongo uyruklu ve 1'i Filistin uyruklu toplam 37 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale ayvacık açıklarında, 37 kaçak göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA


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