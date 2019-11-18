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Çanakkale ayvacık'ta 2 günde 385 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık'ta 2 günde 385 kaçak göçmen yakalandıÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 2 günde düzenlenen operasyonlarla, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 385 kaçak göçmen yakalandı.

18.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:56
'ta 2 günde 385 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 2 günde düzenlenen operasyonlarla, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 385 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık sahillerinde, 2 günde gerçekleştirdiği operasyonlarda, 385 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonlarda; 2 minibüs, 1 kamyonet, 1 kamyon ve 198 can yeleği ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca adli makamların talimatıyla insan kaçakçılığı şüphesiyle Y.K., D.Y., Y.C., Y.Ş. ve C.Z., gözaltına alındı. Kaçan N.K. ve M.K.'nin yakalanması için de çalışma yürütüldüğü belirtildi. Kaçak göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale ayvacık'ta 2 günde 385 kaçak göçmen yakalandı

Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA


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