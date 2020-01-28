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Çanakkale ayvacık'ta, 9 kişilik panelvandan 22 kaçak göçmen çıktı

Ayvacık'ta, 9 kişilik panelvandan 22 kaçak göçmen çıktıÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan 9 kişilik panelvan aracın içerisinde Afgan uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı.

28.01.2020 23:51 | Son Güncelleme: 28.01.2020 23:53
'ta, 9 kişilik panelvandan 22 kaçak göçmen çıktı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan 9 kişilik panelvan aracın içerisinde Afgan uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvacık Bölge Trafik ekipleri, Orman Deposu mevkiinde yol kenarında park halinde bulunan 17 EC 234 plakalı panelvan araç gördü. Ekipler 9 kişilik araçta yaptığı aramada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 22 kaçak göçmen yakalandı. Araca el konulurken, 22 kaçak göçmen ise Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.
Çanakkale ayvacık'ta, 9 kişilik panelvandan 22 kaçak göçmen çıktı

Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA


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