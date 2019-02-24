Çanakkale Badem Ağaçlarının Açan Çiçeklerinin Üzerine Kar Düştü

Kaynak: DHA

Çanakkale'de 2 gündür etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Bayramiç ilçesinde badem ağaçlarının açan çiçeklerinin üzerine düşen kar, güzel görüntüler ortaya çıkardı.Kazdağlarının kuzey yamaçlarında kalan Bayramiç ilçesinde, ilkbaharın habercisi badem ağaçları havaların beklenenden daha sıcak geçmesi nedeniyle erken çiçek açtı. Ancak kış dün tekrar yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, 2 gündür kar yağışı etkili oluyor. Badem ağaçlarının açan çiçeklerinin üzerine kar düştü. Manzarayı görenler fotoğraflar çekti. Soğuk hava ve kar yağışının devam ettiği kentte, şimdi gözler gece yaşanması olası don olayına çevrildi. Uzmanlar, olası bir don olayında ağaçların çiçeklerini dökebileceğini belirtti.Yüksek Ziraat Mühendisi Salih Bozkurt, Zamansız çiçek açan badem ağaçları, yağan kara bir de don eklenmesi halinde çiçeklerini döker ve meyve veremez dedi.