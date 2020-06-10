ÇANAKKALE Balıkçı tezgahlarının son günlerdeki gözdesi sardalya

Balıkçı tezgahlarının son günlerdeki gözdesi sardalyaÇANAKKALE Boğazı'nda ve Saros Körfezi'nde avlanan sardalya, tezgahları süslemeye başladı.

10.06.2020 14:16 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:28
Balıkçı tezgahlarının son günlerdeki gözdesi sardalya
ÇANAKKALE Boğazı'nda ve Saros Körfezi'nde avlanan sardalya, tezgahları süslemeye başladı. Mevsim itibariyle şu an yağlı olduğu için denizlerin en lezzetli balığı olarak nitelendirilen sardalyanın kilosunun 20 TL'den satıldığı görüldü.
Mevsim itibariyle istenilen yağ oranına kavuştuğu için Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının vazgeçilmez lezzeti olan sardalya, yoğun talep görüyor. Çanakkale yöresinde hiç temizlenmeden ve pulları gitmesin diye tatlı su değdirilmeden balık tezgahından alındığı gibi mangalda ızgara yapılan sardalya, yaz mevsiminde sofraların vazgeçilmezi oldu. Sardalya ızgara olarak en çok tüketildiği Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında genellikle kilosu 20 TL'den satılıyor.
Çanakkale Balıkhali esnaflarından Engin Tunç, "Sardalyanın dönemi Çanakkale ve Ege bölgesinde Haziran ayının ilk haftası başlar. Eylül ayının sonuna kadar devam eder. Yağlı dönemidir. Çok güzel ızgarası olur. Buğlaması olur. Fırında güzel olur. Omega deposudur. Sardalyenin tam zamanıdır. Haziran 15'ten sonra yağlı dönemi başlar. Eylül ayı sonuna kadar devam eder. Bizim Çanakkale'de meşhur yaprağına sardığımız sardalyamız var. Temizlemeden yaparız. Kılçılarını alıp, şişte yapabiliriz. Kışın hamsiyi kullandığımız gibi yazında çok yönlü sardalyayı kullanabiliriz. Sardalyanın en lezzetli dönemi şuanda ızgara zamanı" dedi. ÇANAKKALE Balıkçı tezgahlarının son günlerdeki gözdesi sardalya

Kaynak: DHA

Etiketler: Çanakkale, Eylül, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, ’Evleniriz ama bana el süremezsin’ dedim Haber
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Çorum’da çobanın ’Aslan gördüm’ iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
CHP’li Tanal’ın TBMM’de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Haber
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Vatandaşların yüzde 73,3’ü Ayasofya’nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci’yi kurtarmadı! FETÖ’cü Şükür’e attığı mesajlar başını yaktı Haber
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
Türkiye’de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor Haber
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Haberler››Güncel››ÇANAKKALE Balıkçı tezgahlarının son günlerdeki gözdesi sardalya - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:35: FLAŞ - Haber 14:35: Afyonkarahisar'da mermer ocağının trafosunu çaldıkları iddiasıyla iki zanlı tutuklandı - Haber 14:35: Son dakika... Niğde Belediyesi 'Önce İnsan, Önce Can Güvenliği' - Haber 14:35: Tunus Meclisi Fransa'nın sömürge dönemi için özür dilemesinin istendiği teklifi kabul etmedi - Haber 14:35: Batı Karadeniz olası orman yangınlarıyla mücadeleye hazır - Haber 12:11: 30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular - Haberler 12:08: Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim - Haberler 12:07: Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem yapılmasını istedi - Haber 11:57: 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım çılgınlığı, can korkusunun önüne geçti - Haber 10:06: Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi - Haber