ÇANAKKALE Bayramı kiraz bahçelerinde hasat yaparak geçirdiler

Bayramı kiraz bahçelerinde hasat yaparak geçirdilerÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde kiraz üreticileri, meteorolojinin yağmur uyarısı yapması üzerine 3 günlük Ramazan Bayramı'nı, ürünlerinin zarar görmemesi için hasat yaparak geçirdi.

26.05.2020 13:29 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:34
Bayramı kiraz bahçelerinde hasat yaparak geçirdiler
ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde kiraz üreticileri, meteorolojinin yağmur uyarısı yapması üzerine 3 günlük Ramazan Bayramı'nı, ürünlerinin zarar görmemesi için hasat yaparak geçirdi. Özellikle kiraz ve şeftalisiyle ön plana çıkan ve meyve deposu olarak bilinen Lapseki, ihracatta da meyve yetiştiriciliğinin önemli merkezi olarak biliniyor. İlçede bugünlerde erkenci olarak bilinen Eşme çeşidi kirazların hasadı devam ediyor. Yüksek aromasını yetiştiği toprağın özelliğinden alan Eşme kirazları, iç piyasaya pazarlanıyor. Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında kiraz üreticileri, bahçelerinde hasat yaptı. Özellikle meteorolojinin bugünlerde yağmur uyarısı yapması, kiraz üreticilerinin bayramı hasat yaparak geçirmesine neden oldu. Yağmur yağdığında kirazların çatladığını ve verimin düştüğünü belirten üreticiler, bu nedenle bayramda çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi. Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Beldesi'nde sosyal mesafeye uyarak kiraz bahçelerinde hasat yapan Akif ve Tevhide Öner çifti, "Bayram seyran demedik, bahçeye kiraz hasadı yapmaya geldik. Buna mecburuz. Çünkü yağmurlar başladı. Yağmur düştüğü zaman kirazlarımız çatlıyor ve verim düşüyor. O yüzden hasadımızı yapmak zorundayız" dedi. HASAT 45 GÜN SÜRÜYOR
Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, Lapseki'de 8 bin 500 dekar alanda yıllara göre değişmek ile birlikte 7 ila 10 bin ton kiraz üretimi yapıldığını belirterek, "İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelere üretimin yüzde 65'i ihraç ediliyor. İhraç edilen çeşitlerin başında 0-900 ziraat (Pıspıs) ve regina çeşidi önde gelmektedir. Şu an hasadı yapılan Eşme kirazı gibi cinsler ise, iç piyasada pazarlanıyor. Fazlalığı da ihracata gidiyor. Sezon içerisinde hasat periyodu yaklaşık 45 gün sürmekte. Üreticilerimiz tüm alıcı firmalarımızı beklemektedir" diye konuştu.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
ÇANAKKALE Bayramı kiraz bahçelerinde hasat yaparak geçirdiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Lapseki, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
’Yarasa kadın’dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep’te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir Haber
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Saruhanlı Devlet Hastanesi’nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul’da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış Haber
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Haberler››Güncel››ÇANAKKALE Bayramı kiraz bahçelerinde hasat yaparak geçirdiler - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:30: Burhaniyeli vatandaş bahçesinde ürettiği sebze fidelerini komşularına dağıtyor - Haber 13:30: Burhaniyeli vatandaş evini gül bahçesine çevirdi - Haber 13:29: Büyükkılıç: "Hizmet bizden, evde kalmak sizden" - Haber 13:29: Burhaniye'de sosyal mesafeli bayramlaşma - Haber 13:29: BARTIN 'Lamba' tartışmasında öldürülen 2 kişi toprağa verildi - Haber 11:41: Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti - Haber 11:19: Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak "Umre" ziyareti istedi - Haber 10:27: Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı - Haber 09:46: Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum - Haber