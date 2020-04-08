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ÇANAKKALE-Bayramiç ilçe pazarında önlemler artırıldı, kuyruk uzadı

Bayramiç ilçe pazarında önlemler artırıldı, kuyruk uzadıÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde her çarşamba günü kurulan halk pazarı girişinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler arttırılınca, uzun kuyruklar oluştu.

08.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:24
Bayramiç ilçe pazarında önlemler artırıldı, kuyruk uzadı
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde her çarşamba günü kurulan halk pazarı girişinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler arttırılınca, uzun kuyruklar oluştu.
Bayramiç ilçesinde pazar yerinde alınan önlemler Kaymakamlık ve Belediye tarafından artırıldı. Bu kapsamda Bayramiç Belediyesi tarafından pazar yeri girişine dezenfeksiyon kabini konuldu. Ayrıca zabıta ekipleri dezenfeksiyon kabininden geçen vatandaşların ateşlerini ölçerken, maskesi olmayanlara da ücretsiz maske verdi.
Bu arada, emniyet güçleri de pazar yerinde vatandaşlara kurallara uyulması konusunda ikazlarda bulundu. Artırılan tedbirler nedeniyle pazar yerine girişte 1 kilometrelik kuyruk oluştu. Polis, kuyrukta sosyal mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu. ÇANAKKALE-Bayramiç ilçe pazarında önlemler artırıldı, kuyruk uzadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bayramiç, Güncel
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