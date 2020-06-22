ÇANAKKALE Bayramiç'te dolu yağışı 10 bin dönüm tarım alanını vurdu

Bayramiç'te dolu yağışı 10 bin dönüm tarım alanını vurduÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu, Yeşilköy ve Karaköy köylerinde sağanak ile birlikte etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, yaklaşık 10 bin dönümlük elma, domates, karpuz ve üzüm bahçelerine zarar verdi.

22.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 22.06.2020 19:18
Bayramiç'te dolu yağışı 10 bin dönüm tarım alanını vurdu
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu, Yeşilköy ve Karaköy köylerinde sağanak ile birlikte etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, yaklaşık 10 bin dönümlük elma, domates, karpuz ve üzüm bahçelerine zarar verdi.
Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu, Yeşilköy ve Karaköy köylerinde sağanak ile birlikte yağan dolu tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı. Bugün öğle saatlerinde etkili olan sağanak ile birlikte ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Şiddeti nedeniyle görenleri şaşkını çeviren yağış, ağaçların üzerindeki meyvelere zarar verdiği gibi, bağlardaki üzüm kütüklerinin ve ağaçların dallarını kırdı.Yaklaşık 10 bin dönüm alandaki elma, domates, karpuz ve üzüm dikili tarım alanları zarar gördü.
Çanakkale İl Tarım Müdürü Erdem Karadağ, Bayramiç İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Çobanoğlu, dolu yağışı nedeniyle tarım arazilerinin zarar gördüğü köylerde incelemelerde bulundu. Yetkililer, dolu yağışının ardından hasar tespit çalışması başlattı.
Tongurlu köyünde yaşayan Şahin Topal (62), "Karpuz, domates, elma ürünlerimizi dolu yağışı nedeniyle zarar gördü. Şaşkınım ve şok içindeyim" dedi. ÇANAKKALE Bayramiç’te dolu yağışı 10 bin dönüm tarım alanını vurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Dolu Yağışı, Bayramiç, Güncel, Haber

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