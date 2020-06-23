ÇANAKKALE Bayramiç'te dolunun vurduğu elma bahçelerinde zarar tespiti sürüyor

Bayramiç'te dolunun vurduğu elma bahçelerinde zarar tespiti sürüyorÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde dün ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanağın zarar verdiği elma bahçeleri ile üzüm bağlarında hasar tespit çalışmaları sürüyor.

23.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:31
Bayramiç'te dolunun vurduğu elma bahçelerinde zarar tespiti sürüyor
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde dün ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanağın zarar verdiği elma bahçeleri ile üzüm bağlarında hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Bayramiç ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle ilçenin geçim kaynaklarından olan yaklaşık 10 bin dönüm alandaki elma bahçesi zarar gördü. Ağaçlarda yeni gelişmeye başlayan elmaların üzerinde dolu izleri görüldü. Dolu, üzüm bağlarına da büyük zarar verdi.
ZİRAAT ODASI BAŞKANI PEHLİVAN İNCELEME YAPTI
Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, Bölgesel dolu yağışları oldu. Bizim tespitlerimize göre bölgemizde yaklaşık olarak 7 ile 10 bin dönüm arasındaki alanda zarar bekliyoruz. Köylülerimizin geçim kaynağı elmacılık. Zaten bölgemizde parseller küçük bazda olduğu için de üreticimiz bu yılı zor geçirecektir. Dolu felaketiyle 3 köyümüzde zarar çok büyük miktarda oldu. Diğer köylerimizde de hafif miktarda oldu. Toplam 7 köyde zararımız var. Zarar gören elmalar genel rekolte üretimimizde düşüş sağlayacak. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızdan bize el uzatması, afet fonundan üyelerimize katkı sağlamasını talep ediyoruz diye konuştu. ÇANAKKALE Bayramiç’te dolunun vurduğu elma bahçelerinde zarar tespiti sürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Bayramiç, Güncel, Haber

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