Haberler» Güncel» Haber

ÇANAKKALE BAYRAMİÇ'TE KURBANLIK KÜÇÜKBAŞLAR KASAP FİYATINA SATILIYOR

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurulan küçükbaş pazarındaki kurbanlıklar, kasap fiyatına göre satılıyor.

07.08.2019 15:08
ÇANAKKALE BAYRAMİÇ'TE KURBANLIK KÜÇÜKBAŞLAR KASAP FİYATINA SATILIYOR
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurulan küçükbaş pazarındaki kurbanlıklar, kasap fiyatına göre satılıyor. Küçükbaşlar, ağırlığına göre 1000 ile 2 bin TL arasında alıcı buluyor.
Bayramiç merkezde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık küçükbaşlar için hayvan pazarı kuruldu. 1000'e yakın küçükbaşın bulunduğu hayvan pazarında kurbanlıklar, kasaba satılan canlı hayvan fiyatından satılıyor. Canlı hayvan kasap satış fiyatına göre, kilosu 20 TL'den satılıyor. Kurbanlıklar, ağırlığına göre, kilosu 20 TL'den 1000 ile 2 bin TL arasında alıcı buluyor. Bayramiç'te küçükbaş üreticiliği yapan Naci Tanık, Kurbanlık hayvanlarımızı canlı olarak kasap fiyatına göre satıyoruz. Satışlarımız gayet uygun. Kurbanlıklara ilgi var dedi.

Kurban Bayramı, Bayramiç, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:27   4D'li işçiler mali ve özlük haklarını İstedi
17:26   Baba olma heyecanıyla kuyumcuda unuttuğu altınları çalındı; o anlar kamerada
17:25   Adalet Bakanı Gül: "Türkiye terörle mücadeleyi etkin bir şekilde kullanırken yalnız bırakanlar...
17:25   Milas'ta orman yangını
17:24   Şuhut Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi
17:24   Bitlis'te 'Dikkat sizden notları bizden' projesinde öğrenciler ödüllendirildi
17:23   Bakan Kasapoğlu, Özdemir Görme Engelli Futbol Milli Takımı ile buluştu