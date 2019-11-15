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Çanakkale bayramiç'teki '10 kasım töreni' soruşturmasında 2 öğretmen açığa alındı

Bayramiç'teki '10 Kasım töreni' soruşturmasında 2 öğretmen açığa alındıÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, 10 Kasım'daki Atatürk'ü anma töreninin vaktinden 5 dakika önce başlatılmasıyla ilgili kaymakamlık soruşturmasında, görevli öğretmenler H.A. ve D.A. açığa alındı.

15.11.2019 18:18 | Son Güncelleme: 15.11.2019 18:24
'teki '10 Kasım töreni' soruşturmasında 2 öğretmen açığa alındı
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, 10 Kasım'daki Atatürk'ü anma töreninin vaktinden 5 dakika önce başlatılmasıyla ilgili kaymakamlık soruşturmasında, görevli öğretmenler H.A. ve D.A. açığa alındı.
Bayramiç'in Yıldırım Akbulut Meydanı'nda, 10 Kasım'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86'ncı ölüm yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Saat 09.00 olduğunda sirenler çalarken, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törenin 5 dakika erken yapıldığının anlaşılması üzerine, Kaymakam Sercan Gökdemir'in uyarısıyla saat 09.05'te ikinci kez sirenler çalındı, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından alandakiler, olayı protesto edip, organizasyonu yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tepki gösterdi.
Olayın ardından Kaymakam Sercan Gökdemir'in talimatıyla soruşturma başlatıldı. Devam eden soruşturma kapsamında, törende görevli öğretmenler H.A. ve D.A., ihmalleri olduğu gerekçesiyle açığa alındı.
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Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ ( ), (DHA)
Çanakkale bayramiç'teki '10 kasım töreni' soruşturmasında 2 öğretmen açığa alındı

Çanakkale, 10 Kasım, Bayramiç, Güncel

Kaynak: DHA


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