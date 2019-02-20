20 Şubat 2019, 22:15
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Çanakkale Belediye Başkanı, Deprem Sonrası Sokağa Çıkan Vatandaşlara Çağrıda Bulundu

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ayvacık'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Gökhan, "Herhangi bir zaiyat yaratmadı. Aşağı yukarı 45 saniye sürdü. Korkanlar var, sosyal tesisleri açık bırakacağız. Eve girmek istemezlerse gelebilirler." dedi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen depremle ilgili açıklamalarda bulunan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Aşağı yukarı 45 saniye sürdü. AFAD'la toplantı oldu, çalışmalarımız devam ediyor. Sosyal tesisleri açık bırakacağız. Eve girmek istemezler gelebilir. İnsanların akşamı geçirmeleri için sosyal tesislerimizi sabaha kadar açık bırakıyoruz." dedi.

"EVE GİRMEK İSTEMEYENLER GELEBİLİR"

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan şu açıklamayı yaptı:

"Çok kısa sürdü. Her hangi bir zaiyat yaratmadı. Aşağı yukarı 45 saniye sürdü. AFAD'la toplantı oldu, çalışmalarımız devam ediyor. Şiddetli başlayıp hafif devam etti. Korkanlar var, sosyal tesisleri açık bırakacağız. Eve girmek istemezler gelebilir. Tabandan 2 kez vurdu. İnsanların akşamı geçirmeleri için sosyal tesislerimizi sabaha kadar açık bırakıyoruz. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı."

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