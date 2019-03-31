Çanakkale Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ülgür Gökhan Kazandı

Çanakkale Belediye Başkanlığını CHP adayı Ülgür Gökhan kazandı.<br><br>Kesin olmayan sonuçlara göre, Ülgür Gökhan 39 bin 41, AK Parti adayı Ayhan Gider 23 bin 531 oy aldı.<br><br>Gökhan'ın öz geçmişi-<br><br>Ülgür Gökhan, 1950 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Çanakkale'de başladığı eğitim hayatına Galatasaray Lisesi'nde devam etti.<br><br>1975 yılında Ankara Üniversitesinde Mülkiye ile başlayan üniversite eğitiminin gerek siyasi gerek idarecilik yaşamında önemli etkileri oldu.<br><br>Gökhan, evli ve iki çocuk babası.