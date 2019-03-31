31 Mart 2019, 23:14
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Çanakkale Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ülgür Gökhan Kazandı

Çanakkale Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ülgür Gökhan Kazandı

Çanakkale Belediye Başkanlığını CHP adayı Ülgür Gökhan kazandı.

Çanakkale Belediye Başkanlığını CHP adayı Ülgür Gökhan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ülgür Gökhan 39 bin 41, AK Parti adayı Ayhan Gider 23 bin 531 oy aldı.

Gökhan'ın öz geçmişi-

Ülgür Gökhan, 1950 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Çanakkale'de başladığı eğitim hayatına Galatasaray Lisesi'nde devam etti.

1975 yılında Ankara Üniversitesinde Mülkiye ile başlayan üniversite eğitiminin gerek siyasi gerek idarecilik yaşamında önemli etkileri oldu.

Gökhan, evli ve iki çocuk babası. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Ülgür Gökhan, Çanakkale, Güncel
Kaynak: AA