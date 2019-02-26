Çanakkale Belediyesinden Olumsuz Hava Koşullarına Yönelik Etkin Çalışma

Kaynak: İHA

Çanakkale'de hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı ve tipinin oluşturduğu olumsuz hava koşullarına yönelik Çanakkale Belediyesi ekipleri, tüm iş makineleri ve malzemeleri ile kentsel yaşamın sorunsuz devam etmesi amacıyla 7/24 aralıksız olarak görev yaptı.Kar yağışı öncesinde Meteorolojik uyarılar doğrultusunda Belediyemiz bünyesindeki Acil Durum Yönetim ve Koordinasyon Merkezi toplanarak, 7/24 görev başında olan saha ekiplerinin koordinasyonu başta olmak üzere tüm çalışmaların kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesini sağladı.Ulaşım aksları açık tutulduÇalışmalar kapsamında kent ulaşımının sıkıntısız olarak sağlanması amacıyla öncelikle ana güzergahlarda bulunan araç ve yaya yolları ile hastaneler, otogar, adliye, üniversite, kavşaklar, köprüler ve sanayi bölgesi gibi alanlar devamlı kontrol altında tutulurken, bununla birlikte kente kesintisiz su verilebilmesi için de içme suyu arıtma tesisi ile su depolarımızın ulaşım aksları da ekipler tarafından sürekli olarak kontrol edildi.Bilgilendirmeler anlık olarak yapıldıBununla birlikte kar yağışı ve tipinin oluşturduğu olumsuz durumlara ilişkin kentlilerimizin bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla Belediyemizin sosyal medya hesaplarından anlık olarak bilgi akışı sağlanırken, Çağrı Merkezimiz de kentlilerimizden gelen talepleri yanıtlamak veya ilgili birimlere iletmek üzere 7/24 görev yaptı.Olumsuz hava şartları nedeniyle, sokakta kalan vatandaşlarımız ile can dostlarda unutulmadı. Sosyal medya hesaplarımızdan da yapılan duyurular sayesinde Çağrı Merkezine gelen tüm talepler değerlendirilerek, sokakta kalan vatandaşların sıcak mekanlara yerleştirilmesi sağlandı. Can dostlarımız ile ilgili de geniş çapta çalışmalar gerçekleştiren ekipler, sokak hayvanlarına sürekli olarak mama ve su takviyesi gerçekleştirirken, gerekli görülen durumlarda da hayvanların barınağa alınarak bakımlarının yapılması sağlandı.Ekiplerin kentteki yaşamın sorunsuz devam etmesi adına yürüttüğü çalışmalar aralıksız sürerken, kar yağışı aynı zamanda renkli görüntülere de sahne oldu. Kar yağışının hafta sonu tatiline de denk gelmesiyle 7'den 70'e çok sayıda kentli karın tadını çıkardı.Öte yandan, olumsuz hava koşullarının devam ettiği kent de Çanakkale Belediyesi ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ÇANAKKALE