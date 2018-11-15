15 Kasım 2018 Perşembe 15:21



15 Kasım 2018 Perşembe 15:21

Çanakkale Belediyesinin okul temizlik çalışmaları sürüyor.Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce sürdürülen çalışmalar kapsamında okul bahçeleri ve çevrelerinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına devam edildi.Okullarda yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında, 18 Mart İlkokulundan gelen talep doğrultusunda ekipler, okul bahçe ve çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.Evsel ve çeşitli atıklar nedeniyle kirlenen okul çevresini afiş sökme aracı ile temizleyen ekipler, bahçe bölümünde de detaylı temizlik çalışması yaptı.